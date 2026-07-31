Imigranci przekraczali granicę Hiszpanii w Ceucie drogą lądową i morską.

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Premier Hiszpanii jedzie do Ceuty, rząd nie wprowadza stanu wyjątkowego

29 lipca i w nocy z 29 na 30 lipca tysiące migrantów przedostało się do Ceuty z sąsiedniego Maroka. Rząd w Madrycie wysłał wojsko w celu opanowania sytuacji, a lokalne władze wezwały do ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Do Ceuty udaje się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rząd w Madrycie wysłał do liczącej 83,6 tys. mieszkańców Ceuty wojsko w związku z kryzysem imigracyjnym. Hiszpania zamknęła też przejście graniczne z Marokiem w Melilli, drugiej z hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Sytuacja w tej eksklawie nie jest jednak tak kryzysowa jak w Ceucie – tam granicę miało przekroczyć kilkuset imigrantów.

Rząd Hiszpanii odrzuca wezwania do wprowadzenia stanu wyjątkowego w Ceucie, ponieważ hiszpańskie prawo nie przewiduje wprowadzenia stanu wyjątkowego w przypadku kryzysu związanego z masowym napływem imigrantów.

Hiszpańska żandarmeria (Guardia Civil) poinformowała o wyłowieniu z wody 19 ciał osób, które drogą morską próbowały dotrzeć do Ceuty.

Skala kryzysu imigracyjnego w Ceucie jest większa niż poprzedniego takiego kryzysu, z maja 2021 roku, gdy do eksklawy miało dostać się 10 tysięcy imigrantów.

Francja wzmacnia ochronę granicy z Hiszpanią

W związku z falą imigrantów napływających do Ceuty szef MSW Francji Laurent Nuñez zapowiedział zaostrzenie kontroli na granicy z Hiszpanią. Jak dodał jest w kontakcie z hiszpańskim rządem w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie.

„W obliczu sytuacji, którą widzimy w enklawie Ceucie, od ostatniej nocy wydałem polecenia, aby wzmocnić, bez zwłoki, kontrole na granicy z Hiszpanią” - napisał minister w serwisie X. Szef MSW Francji dodał, że kieruje na granicę z Hiszpanią siły szybkiego reagowania Straży Granicznej.

Nuñez wcześniej wypowiadał się ostrożniej niż władze Włoch, które nie wykluczyły „zawieszenia obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią”. Szef MSW Francji zwracał uwagę, że kontrole na granicy z Hiszpanią już obowiązują i zostały zintensyfikowane w ostatnich miesiącach.

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