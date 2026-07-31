Atak na infrastrukturę krytyczną w USA. Hakerzy uderzyli w wodociągi
Ponad 30 lokalnych systemów wodociągowych w Minnesocie padło celem cyberataku zmuszającego część operatorów do przejścia na ręczne sterowanie. Władze badają, czy za incydentem stali hakerzy powiązani z Iranem, nie odnotowano naruszenia bezpieczeństwa zasobów wody pitnej – podała w czwartek CBS News.
Akcja zakłóciła działanie technologii służącej do zdalnego monitorowania i sterowania urządzeniami. Służby USA zastrzegają, że sprawcy nie zostali dotąd jednoznacznie zidentyfikowani. Możliwe jest też celowe podszywanie się pod irańskich cyberprzestępców.
Według CBS News większość przypadków dotyczyła programowalnych sterowników logicznych (PLC), wykorzystywanych do obsługi infrastruktury wodociągowej. Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Minnesoty Mike Ernster podkreślił jednak, że „nie odnotowano żadnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa zasobów wodnych stanu” ani zagrożenia dla jakości dostarczanej wody.
Czytaj więcej
Problem z podatnością publicznych ładowarek samochodowych na cyberataki może gwałtownie rosnąc. To efekt nowej technologii ładowania dwukierunkoweg...
P.o. dyrektora federalnej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) Nick Anderson poinformował, że agencja obserwuje „znaczący wzrost” liczby cyberataków wymierzonych w sterowniki PLC wykorzystywane przez wodociągi. Zaapelował do operatorów infrastruktury krytycznej o jak najszybsze odłączenie od internetu publicznie dostępnych sterowników PLC i innych systemów technologii operacyjnej.
CBS News podkreśla, że władze Minnesoty wykryły podobieństwa w czasie i sposobie przeprowadzenia części ataków, jednak nie potwierdziły, że za wszystkimi stoi ten sam sprawca. Do incydentów doszło m.in. w South St. Paul, Braham i Plymouth, gdzie operatorzy przeszli czasowo na ręczne sterowanie systemami.
Dostawy wody i odbiór ścieków nie zostały przerwane, nie ucierpiała także jakość ani ciśnienie wody. W South St. Paul nie stwierdzono też oznak dostępu do danych mieszkańców.
Czytaj więcej
Administracja Donalda Trumpa zablokowała dostęp do rynku nowym chińskim robotom humanoidalnym oraz kluczowym urządzeniom dla infrastruktury AI. Chi...
FBI, Agencja Ochrony Środowiska (EPA) i CISA ostrzegły, że podobne ataki wymierzone w systemy wodociągowe odnotowano w co najmniej siedmiu stanach. W opinii władz USA hakerzy powiązani z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej stosowali podobne metody już w 2023 r..
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas