Alimentation Couche-Tard (dalej: ACT), czyli kanadyjska grupa będąca właścicielem popularnej w naszym kraju sieci stacji benzynowych Circle K, a także sklepów Couche-Tard w Kanadzie i Ingo w Skandynawii, zamierza przejąć spółkę Żabka – operatora sieci sklepów typu convenience.

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O wyniku rozmów z głównymi akcjonariuszami Żabki – w tym z funduszami private equity CVC Capital Partners i Partners Group – bladym świtem w piątek ACT i Żabka poinformowały we wspólnym komunikacie. O godzinie 14-ej zaplanowano konferencję na ten temat.

ACT zapowiada, że Circle K Polska, czyli spółka, którą kontroluje, ogłosi wezwanie na wszystkie akcje polskiej firmy notowanej na warszawskiej giełdzie. Za walor oferuje 32 zł, co daje kapitalizację Żabki na poziomie 32,6 mld zł. W czwartek walor handlowej grupy kosztował na zamknięciu sesji 29,26 zł, ale kilka dni wcześniej kurs przewyższył oferowaną cenę.

Kluczowi akcjonariusze popierają transakcję. Co z pozostałymi?

Kanadyjczycy mogą być pewni, że przejmą kontrolę nad Żabką. Transakcję poparli akcjonariusze posiadający pakiet 57 proc. akcji, a główni udziałowcy i kadra menedżerska zobowiązali się, że odpowiedzą na wezwanie.

„W ramach uzgodnień dotyczących dalszego związania kluczowych menedżerów z Grupą Żabka, kluczowi członkowie kadry zarządzającej zobowiązali się do sprzedaży w ramach Wezwania wszystkich posiadanych akcji Żabki oraz do ponownego zainwestowania istotnej części otrzymanych środków w akcje Couche-Tard” – poinformowano.

CVC i Partners Group zainwestowały w Żabkę w 2017 i 2019 r. Teraz do sprzedaży akcji Kanadyjczykom zobowiązali się: Heket Topco (CVC) i PG Investment Company, mający pakiety stanowiące 37,6 proc. i 10,01 proc. kapitału Żabki, a także Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok (prawie 9,61 proc. kapitału spółki).

Zapowiedź ogłoszenia wezwania opublikowała dziś rano pośrednicząca w operacji Ipopema Securities. ACT i Żabka spodziewają się, że zapisy ruszą około 26 sierpnia po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego zweryfikuje dokument i zostanie sfinalizowane do końca roku.

Jeśli do transakcji dojdzie (nie wiadomo jeszcze jak zareagują giełdowi inwestorzy – red.), będzie ona największym przejęciem w historii Couche-Tard i – jak podano – istotnie przyspieszy realizację strategii Core + More „poprzez pozyskanie unikalnej platformy convenience o znaczącym potencjale dalszego wzrostu, innowacji i tworzenia wartości”.

Kanadyjczycy zdają się być pewni zakupu. – To przełomowa inwestycja dla Couche-Tard i ważny etap na naszej ścieżce wzrostu – mówi cytowany w komunikacie Alex Miller, prezes ACT.

Deklaruje też, że ACT będzie „wspierać dalszy rozwój Żabki, jednocześnie czerpiąc z jej mocnych stron w takich obszarach jak: oferta gastronomiczna, zaangażowanie klientów w kanałach cyfrowych, programy lojalnościowe, marki własne, łańcuch dostaw, logistyka i innowacje”.

Tomasz Blicharski, który będzie nowym prezesem Grupy Żabka, również zdaje się być pewny, że do transakcji dojdzie. – Dzisiejsza transakcja otwiera zupełnie nowy i ekscytujący rozdział w historii Grupy Żabka – twierdzi.

ACT spodziewa się synergii. Kupuje na kredyt

Żabka założona przez Mariusza Świtalskiego jest notowana na GPW od października 2024 r. Grupa z siedzibą w Poznaniu jest operatorem ponad 13 tys. franczyzowych sklepów zlokalizowanych w pobliżu domów i miejsc pracy mieszkańców Polski i Rumunii. W I półroczu br. otworzyła 778 nowych sklepów w tych krajach, a w całym roku planuje otwarcie ponad 1300 lokalizacji.

„Dzięki Transakcji Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury zarządczej Żabki, jej silnie rozpoznawalnej marki, przedsiębiorczego modelu franczyzowego oraz lokalnych kompetencji” – podali kupujący i Żabka.

W Polsce Żabka ma stanowić uzupełnienie istniejącej sieci blisko 400 stacji Circle K oferujących paliwa, żywność i napoje oraz inne produkty i usługi convenience. Co to będzie oznaczać w praktyce – na razie nie podano.

ACT zamierza sfinansować transakcję długiem, gwarantowanym przez JP Morgan, przy udziale National Bank of Canada Capital Markets oraz The Bank of Nova Scotia (tzw. „Joint Bookrunners”). Uwzględniając przychody Żabki za ostatnie dwanaście miesięcy, po sfinalizowaniu transakcji łączne przychody Couche-Tard i Żabki w ujęciu pro forma za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosłyby około 83,9 miliarda dol, a skorygowana EBITDA około 7,8 mld dol.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy zakończonym 31 marca 2026 r. Żabka osiągnęła przychody w wysokości około 7,4 mld dol., skorygowaną EBITDA na poziomie około 1,1 mld dol., a oraz zysk netto w wysokości około 0,3 mld dol.

ACT podał, że widzi możliwości osiągnięcia synergii kosztowych i przychodowych rzędu 250 mln dol. po trzech latach od zamknięcia transakcji.

„Oczekuje się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na marżę skorygowanej EBITDA od momentu jej zamknięcia oraz przyczyni się do wzrostu zysku przypadającego na akcję od drugiego roku po zamknięciu transakcji, z możliwością osiągnięcia dwucyfrowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału do końca trzeciego roku po zamknięciu transakcji” – podano także.

Japończycy nie dogadali się co do ceny

To w ostatnich dniach druga informacja o planowanym przejęciu Żabki. Dwa tygodnie temu Bloomberg poinformował, że rozmowy o jej przejęciu prowadzi japońska grupa stojąca za siecią sklepów 7 Eleven. Kurs akcji dotarł pod koniec ubiegłego tygodnia w okolice 32 zł, po czym Japończycy poinformowali, że się wycofują. Nie osiągnęli porozumienia co do ceny. Na tę informację notowania zareagowały spadkiem i wydawało się, że jest już po transakcji.

Jak wynika z dzisiejszych komunikatów, fundusze inwestycyjne miały większe grono potencjalnych zainteresowanych w odwodzie.

Na przejęcie Żabki przez ACT potrzebne są zgody Komisji Europejskiej lub prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rumuńskiej Komisji ds. Badania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych.

W przypadku osiągnięcia co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w Żabce ACT zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji Żabki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – podano.

W związku z transakcją J.P. Morgan pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego Couche-Tard, natomiast Goldman Sachs pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego Grupy Żabka.