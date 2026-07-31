Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia, południowa i wschodnia znajdują się pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem niżów z ośrodkami nad Morzem Norweskim, północną Skandynawią oraz Czechami. Nad Polskę nasuwa się od północnego zachodu zatoka z pofalowanym chłodnym frontem atmosferycznym, z poprzedzającą go linią zbieżności związaną z niżem skandynawskim. Pozostaniemy w gorącym powietrzu zwrotnikowym, a w dzień od północnego zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać, na północnym zachodzie wystąpi niewielki wzrost.



Reklama Reklama

IMGW ostrzega przed upałami niemal w całym kraju. Będą też burze

Ostrzeżenia III najwyższego stopnia wydano dla woj. lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego. Dla zachodnich województw objętych tym ostrzeżeniem prognozuje się temperaturę od 31 st. C do 34 st. C i potrwa on do godz. 20 w piątek. Dla wschodnich województw prognozuje się temperaturę w dzień od 31 st. C do 36 st. C. Alert potrwa tam do godz. 20 w sobotę. A na Podkarpaciu oraz w południowych regionach woj. małopolskiego i lubelskiego – do 5 sierpnia do godz. 20.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części woj. lubuskiego obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Dla większości tych obszarów prognozuje się w piątek temperaturę od 33 do 36 st. C. Alert obowiązuje tam do godz. 20 w piątek. Natomiast w woj. podlaskim i części woj. warmińsko-mazurskiego w piątek i sobotę temperatura maksymalna sięgnie 33 st. C. W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia upał do 34 stopni prognozowany jest do 5 sierpnia do godz. 20.

Ostrzeżenie I stopnia przed upałem wydano dla północnej części woj. warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tam w piątek w godz. 12-20 temperatura sięgnie od 30 do 32 st. C.

Alerty I stopnia przed burzami wydano dla województwa podlaskiego oraz przeważającej części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Będą obowiązywać w piątek od godz. 15 do 21. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

Pogoda w piątek 31 lipca

W piątek na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów na ogół od 10 mm do 15 mm, w czasie burz lokalnie do około 30 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na Pomorzu, około 30 st. C, 34 st. C na przeważającym obszarze kraju do 36 st. C miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do około 80 km/h, a na południowym zachodzie lokalnie do 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa. Przewiduje się wzrost, potem spadek ciśnienia.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Jedynie na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, od 15 mm do 25 mm, a w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy po Ziemię Lubuską od 30 mm do 40 mm. Temperatura minimalna od 16 st. C miejscami na północy do 21 st. C na południu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h, na zachodzie lokalnie do około 100 km/h.

Prognoza na weekend. W niedzielę przyjdzie wytchnienie

W sobotę na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie i tam bez opadów, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Prognozowana wysokość opadu, szczególnie w czasie burz, od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C; 27 st. C na północy i zachodzie, 30 st. C; 33 st. C w centrum do 35 st. C na południowym wschodzie; chłodniej nad samym morzem, od 18 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do około 80-90 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na wschodzie, w centrum i południu przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 st. C na wybrzeżu, około 27 st. C w centrum do 33 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Od poniedziałku wróci upał. Początkowo obejmie południową połowę Polski. Od wtorku znów temperatury będą przekraczać 30 st. C prawie w całym kraju.