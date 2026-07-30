Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na zachodzie, północy i wschodzie Europy oddziałują niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Rosją oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżu z pogranicza Ukrainy i Rumunii. Przeważający obszar Polski znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu, jedynie zachodnia Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżu z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Ciepłe powietrze polarne morskie, stopniowo od południowego zachodu, jest wypierane przez powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

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Ostrzeżenia IMGW przed upałem. Najwyższe alerty dla trzech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od czwartkowego południa i potrwają do piątkowego wieczoru. Ostrzeżenia mogą być kontynuowane.

W znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia najwyższego III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20. – Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C – informuje IMGW.

W województwie: lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego, na południu woj. dolnośląskiego oraz w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia będą ważne ostrzeżenia II stopnia. Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C. Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.

Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwie: pomorskim, zachodniopomorskim, na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego i w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C. Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.

Pogoda w czwartek 30 lipca. Upał do 36 stopni

W czwartek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym wschodzie i Helu, około 32 st. C w centrum, do 35 st. C, 36 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północy również umiarkowany, z kierunków południowych, na wschodzie miejscami zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Na krańcach wschodnich bezchmurnie. Temperatura minimalna od 17 st. C do 22 st. C; chłodniej miejscami w dolinach karpackich, około 15 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywisty.

Prognoza na piątek 31 lipca. Ciąg dalszy upałów

W piątek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Od zachodu postępujące przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Ziemię Łódzką; do 20 mm w pasie od Kujaw, przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Przedgórze Sudeckie. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na Pomorzu oraz 29 st. C, 31 st. C na północnym wschodzie, miejscami na zachodzie i w rejonach podgórskich, do 36 st. C na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na krańcach wschodnich południowy, na południowym wschodzie zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.