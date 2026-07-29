Jak informuje w komunikacie PKP Intercity bilety można zwrócić bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów – przewoźnik nie będzie potrącał odstępnego. Dotyczy to biletów kupionych najpóźniej w w środę, 29 lipca.

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Z powodu upałów można bezpłatnie zwrócić bilety. Kogo to dotyczy?

Możliwość darmowego zwrotu obejmuje bilety w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej, które zostały zakupione najpóźniej 29 lipca 2026 r., a ich termin ważności przypada na okres od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 r.

W przypadku połączeń zagranicznych akcja dotyczy biletów kupionych w kanałach sprzedaży PKP Intercity na podróże do lub z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Litwy.

Bilety na przejazdy krajowe. Zasady zwrotu

W przypadku przejazdów krajowych zwrócić można bilety:

odcinkowe,

jednorazowe,

Multiprzejazd i Multiprzejazd Max,

rezerwacje miejsc,

dopłaty do pociągów EIP,

bilety na przewóz (np. roweru lub psa)

Przy czym bilety odcinkowe – tygodniowe, miesięczne czy kwartalne – można oddać najpóźniej w przedostatnim dniu ich ważności. Kwota zostanie wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu. W przypadku biletów kupionych w serwisach internetowych lub aplikacjach zwrot odbędzie się przez złożenie wniosku.

Bilety grupowe kupione w kasie można zwracać do końca ich ważności, a te opłacone przelewem wymagają złożenia wniosku.

Bilety kupione online w Serwisie e-IC lub aplikacji PKP Intercity można zwracać również w kasach biletowych PKP Intercity, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Bilety na przejazdy międzynarodowe. Zasady zwrotu

Zwrócić można wszystkie rodzaje biletów, w tym te nabyte w ofercie "Super Promo International". Bez opłat zwrócić można również koszty rezerwacji miejsc, dopłaty do pociągów Express Intercity Premium (EIP) oraz bilety na przewóz rowerów czy psów.

Bilet należy zwrócić:

w kasie biletowej, w Serwisie e-IC lub aplikacji PKP Intercity – przed rozpoczęciem terminu ważności biletu;

przez złożenie wniosku - po rozpoczęciu terminu ważności biletu;

przez złożenie wniosku - jeżeli kasa nie może dokonać zwrotu.

Pobrano odstępne? Pieniądze można odzyskać

Jeżeli podróżny dokonał już zwrotu biletu, rezerwacji lub innego dokumentu przewozu i system pobrał odstępne, można złożyć specjalny wniosek o zwrot potrąconej kwoty.

Warto pamiętać, że pasażerowie, którzy ze względu na sytuację nie wykorzystali biletów, ale nie zdążyli ich zwrócić w wymaganym terminie – również mogą złożyć wniosek o zwrot, który zostanie rozpatrzony indywidualnie zgodnie z regulaminem przewoźnika.