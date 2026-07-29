Ważny komunikat PKP Intercity
Jak informuje w komunikacie PKP Intercity bilety można zwrócić bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów – przewoźnik nie będzie potrącał odstępnego. Dotyczy to biletów kupionych najpóźniej w w środę, 29 lipca.
Możliwość darmowego zwrotu obejmuje bilety w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej, które zostały zakupione najpóźniej 29 lipca 2026 r., a ich termin ważności przypada na okres od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 r.
W przypadku połączeń zagranicznych akcja dotyczy biletów kupionych w kanałach sprzedaży PKP Intercity na podróże do lub z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Litwy.
W przypadku przejazdów krajowych zwrócić można bilety:
Przy czym bilety odcinkowe – tygodniowe, miesięczne czy kwartalne – można oddać najpóźniej w przedostatnim dniu ich ważności. Kwota zostanie wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu. W przypadku biletów kupionych w serwisach internetowych lub aplikacjach zwrot odbędzie się przez złożenie wniosku.
Bilety grupowe kupione w kasie można zwracać do końca ich ważności, a te opłacone przelewem wymagają złożenia wniosku.
Bilety kupione online w Serwisie e-IC lub aplikacji PKP Intercity można zwracać również w kasach biletowych PKP Intercity, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Zwrócić można wszystkie rodzaje biletów, w tym te nabyte w ofercie "Super Promo International". Bez opłat zwrócić można również koszty rezerwacji miejsc, dopłaty do pociągów Express Intercity Premium (EIP) oraz bilety na przewóz rowerów czy psów.
Bilet należy zwrócić:
Jeżeli podróżny dokonał już zwrotu biletu, rezerwacji lub innego dokumentu przewozu i system pobrał odstępne, można złożyć specjalny wniosek o zwrot potrąconej kwoty.
Warto pamiętać, że pasażerowie, którzy ze względu na sytuację nie wykorzystali biletów, ale nie zdążyli ich zwrócić w wymaganym terminie – również mogą złożyć wniosek o zwrot, który zostanie rozpatrzony indywidualnie zgodnie z regulaminem przewoźnika.
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