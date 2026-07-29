Endokrynologia będzie jedną z ośmiu kolejnych dziedzin włączonych do centralnej e-rejestracji. To spore ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli samodzielnie kontaktować się z wieloma poradniami, aby znaleźć najbliższy termin. Po zmianach informacje o wizytach mają być gromadzone w jednym ogólnopolskim systemie. Pacjent będzie mógł porównać terminy w różnych placówkach i wybrać poradnię nie tylko w swoim mieście czy województwie.

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Jak od 1 sierpnia zapisać się do endokrynologa?

Od 1 sierpnia za pośrednictwem centralnej e-rejestracji będzie można zapisać się na pierwszą wizytę u endokrynologa. Pacjent będzie mógł zapisać się samodzielnie przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP. Dostępne będą też tradycyjne sposoby rejestracji – telefonicznie albo osobiście w poradni. W takim przypadku pracownik placówki wprowadzi zgłoszenie do centralnego systemu w imieniu pacjenta.

System pozwala sprawdzać dostępne terminy oraz zmieniać i odwoływać wizyty. Wysyła też przypomnienia SMS i wiadomości e-mail. Jedną z ważnych funkcji jest poczekalnia. Gdy zwolni się termin odpowiadający preferencjom pacjenta, system może automatycznie go zapisać na dany dzień.

Według danych z serwisu Świat Przychodni, aktualnych na 25 lipca 2026 roku, średni przewidywany czas oczekiwania na pierwszą wizytę u endokrynologa wynosi 207 dni, czyli prawie siedem miesięcy. Najdłuższe kolejki są w województwie zachodniopomorskim, gdzie na wizytę trzeba czekać średnio 426 dni, oraz w dolnośląskim – 414 dni. Trudna sytuacja jest również w województwie opolskim, gdzie średni czas wynosi 335 dni, oraz w województwie śląskim – 332 dni. Choć centralna e-rejestracja nie rozwiąże problemu niedoboru specjalistów, może jednak ułatwić znalezienie szybszego terminu w innej placówce lub części kraju i ograniczyć sytuacje, w których wolne miejsce nie zostanie wykorzystane.

Do jakich specjalistów będzie można zapisać się przez centralną e-rejestrację?

Od 1 sierpnia za pośrednictwem centralnej e-rejestracji będzie można zapisać się również na pierwszą wizytę u:

angiologa lub chirurga naczyniowego,

lekarza chorób zakaźnych,

lekarza chorób wątroby,

lekarza chorób układu odpornościowego,

nefrologa,

neonatologa,

lekarza chorób płuc.

Obecnie za pomocą systemu można zapisywać się na mammografię, test HPV HR, który zastąpił klasyczną cytologię oraz na pierwszą wizytę u kardiologa. Od 1 lipca 2026 roku placówki realizujące te świadczenia mają obowiązek korzystać z centralnej e-rejestracji. System będzie stopniowo rozbudowywany i do końca 2027 roku ma objąć wszystkie 39 specjalizacji.