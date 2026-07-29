Od 1 sierpnia pacjenci będą mogli zapisywać się do endokrynologa przez centralną e-rejestrację
Endokrynologia będzie jedną z ośmiu kolejnych dziedzin włączonych do centralnej e-rejestracji. To spore ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli samodzielnie kontaktować się z wieloma poradniami, aby znaleźć najbliższy termin. Po zmianach informacje o wizytach mają być gromadzone w jednym ogólnopolskim systemie. Pacjent będzie mógł porównać terminy w różnych placówkach i wybrać poradnię nie tylko w swoim mieście czy województwie.
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Od 1 sierpnia za pośrednictwem centralnej e-rejestracji będzie można zapisać się na pierwszą wizytę u endokrynologa. Pacjent będzie mógł zapisać się samodzielnie przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP. Dostępne będą też tradycyjne sposoby rejestracji – telefonicznie albo osobiście w poradni. W takim przypadku pracownik placówki wprowadzi zgłoszenie do centralnego systemu w imieniu pacjenta.
System pozwala sprawdzać dostępne terminy oraz zmieniać i odwoływać wizyty. Wysyła też przypomnienia SMS i wiadomości e-mail. Jedną z ważnych funkcji jest poczekalnia. Gdy zwolni się termin odpowiadający preferencjom pacjenta, system może automatycznie go zapisać na dany dzień.
Według danych z serwisu Świat Przychodni, aktualnych na 25 lipca 2026 roku, średni przewidywany czas oczekiwania na pierwszą wizytę u endokrynologa wynosi 207 dni, czyli prawie siedem miesięcy. Najdłuższe kolejki są w województwie zachodniopomorskim, gdzie na wizytę trzeba czekać średnio 426 dni, oraz w dolnośląskim – 414 dni. Trudna sytuacja jest również w województwie opolskim, gdzie średni czas wynosi 335 dni, oraz w województwie śląskim – 332 dni. Choć centralna e-rejestracja nie rozwiąże problemu niedoboru specjalistów, może jednak ułatwić znalezienie szybszego terminu w innej placówce lub części kraju i ograniczyć sytuacje, w których wolne miejsce nie zostanie wykorzystane.
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Od 1 sierpnia za pośrednictwem centralnej e-rejestracji będzie można zapisać się również na pierwszą wizytę u:
Obecnie za pomocą systemu można zapisywać się na mammografię, test HPV HR, który zastąpił klasyczną cytologię oraz na pierwszą wizytę u kardiologa. Od 1 lipca 2026 roku placówki realizujące te świadczenia mają obowiązek korzystać z centralnej e-rejestracji. System będzie stopniowo rozbudowywany i do końca 2027 roku ma objąć wszystkie 39 specjalizacji.
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