Dotychczas szpitale i przychodnie nie ponosiły żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych za nieprzekazanie informacji o umowach i płacach pracowników. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wkrótce ma się to zmienić.

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Problem z uzyskiwaniem danych o wynagrodzeniach medyków. Nowe przepisy mają pomóc go rozwiązać

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, z powodu braku sankcji za niepodanie danych o wynagrodzeniach medyków Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ma problem z ich uzyskiwaniem. Jak wskazuje prezes Agencji Daniel Rutkowski, w przypadku placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) odpowiedź na wnioski Agencji o takie dane nadesłało zaledwie 14 proc. przychodni.

Od października AOTMiT zyska narzędzia do gromadzenia danych o zarobkach medyków ściśle powiązanych z ich numerem PESEL lub prawem wykonywania zawodu. Pozwoli to na pełną kontrolę nad rzeczywistymi wynagrodzeniami oraz zjawiskiem wieloetatowości. Co istotne, informacja o braku przesłania danych przez daną placówkę trafi automatycznie do NFZ.

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Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe przepisy. Jakie będą kary?

W wyniku proponowanych przez ministerstwo zmian wysokość sankcji ma być dla placówek medycznych dotkliwa i bezpośrednio powiązana ze skalą ich działalności:

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zyska uprawnienie do nałożenia kary w wysokości do 0,5 proc. wartości kontraktu z NFZ (z wyłączeniem leków stosowanych w chemioterapii i programach lekowych).

W związku z tym, że kontrakty dużych, specjalistycznych szpitali opiewają na 200–300 mln zł, w skrajnych przypadkach kary mogą wynieść nawet ponad milion złotych.

Projekt nowelizacji ustawy został w ubiegłym tygodniu przekazany do konsultacji społecznych.

Obowiązek raportowania wynagrodzeń. Do czego posłużą dane?

Nowe przepisy są elementem działań Ministerstwa Zdrowia po doniesieniach o horrendalnych zarobkach lekarzy i nieprawidłowościach w czasie pracy medyków. Zmiany mają uszczelnić system ochrony zdrowia.

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, zebrane przez AOTMiT informacje posłużą nie tylko do monitorowania migracji kadr i rzeczywistych płac, ale także do prawidłowej wyceny świadczeń medycznych. Koszty pracy personelu stanowią bowiem podstawę do kalkulacji wyceny świadczeń, które co roku decydują o ustawowych podwyżkach w ochronie zdrowia.