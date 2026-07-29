Szpitale będą musiały przekazać dane o płacach lekarzy. Inaczej zapłacą milionowe kary
Dotychczas szpitale i przychodnie nie ponosiły żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych za nieprzekazanie informacji o umowach i płacach pracowników. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wkrótce ma się to zmienić.
Jak informuje portal Rynek Zdrowia, z powodu braku sankcji za niepodanie danych o wynagrodzeniach medyków Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ma problem z ich uzyskiwaniem. Jak wskazuje prezes Agencji Daniel Rutkowski, w przypadku placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) odpowiedź na wnioski Agencji o takie dane nadesłało zaledwie 14 proc. przychodni.
Od października AOTMiT zyska narzędzia do gromadzenia danych o zarobkach medyków ściśle powiązanych z ich numerem PESEL lub prawem wykonywania zawodu. Pozwoli to na pełną kontrolę nad rzeczywistymi wynagrodzeniami oraz zjawiskiem wieloetatowości. Co istotne, informacja o braku przesłania danych przez daną placówkę trafi automatycznie do NFZ.
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W wyniku proponowanych przez ministerstwo zmian wysokość sankcji ma być dla placówek medycznych dotkliwa i bezpośrednio powiązana ze skalą ich działalności:
Projekt nowelizacji ustawy został w ubiegłym tygodniu przekazany do konsultacji społecznych.
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Jak podaje portal Rynek Zdrowia, zebrane przez AOTMiT informacje posłużą nie tylko do monitorowania migracji kadr i rzeczywistych płac, ale także do prawidłowej wyceny świadczeń medycznych. Koszty pracy personelu stanowią bowiem podstawę do kalkulacji wyceny świadczeń, które co roku decydują o ustawowych podwyżkach w ochronie zdrowia.
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