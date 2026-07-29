Znany reumatolog dr Bartosz Fiałek ogłosił, że odchodzi z publicznego systemu ochrony zdrowia. Decyzję tłumaczy rozczarowaniem jego funkcjonowaniem i brakiem możliwości wprowadzenia zmian. Jak ustaliła Wirtualna Polska, sprawa ma jednak bezpośredni związek z konkursem w Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Sopocie. Oferta lekarza jako jedyna spośród ośmiu nie została wybrana.
– Przez lata wierzyłem, że publiczny system można zmieniać od środka. Pisałem także do premiera, proponując rozmowę o ochronie zdrowia z perspektywy lekarza praktyka. Nie udało się – napisał w niedzielę Fiałek, informując jednocześnie o odejściu z publicznej ochrony zdrowia.
Według ustaleń WP deklaracja pojawiła się krótko po decyzji komisji konkursowej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. W piątek 24 lipca rozstrzygnięto tam konkurs dotyczący pracy w poradni reumatologicznej. Fiałek, który wcześniej współpracował z placówką, nie znalazł się wśród wybranych lekarzy.
Reumatolog opublikował w mediach społecznościowych szczegóły swojej oferty. Chciał w ten sposób pokazać, że zaproponowane przez niego wynagrodzenie nie było – wbrew pojawiającym się opiniom – wygórowane.
– Pokażmy liczby. Moja oferta: 4000 zł brutto B2B za dzień pracy. Minimum 21 pacjentów dziennie. Minimum 7 godzin pracy. 2 dni w tygodniu. To daje 190,48 zł brutto za przyjęcie jednego pacjenta przez specjalistę reumatologii – wyliczał Fiałek.
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Jak zaznaczył, gdyby danego dnia przyjął mniej niż 21 osób, jego wynagrodzenie zostałoby proporcjonalnie zmniejszone. Jednocześnie obsłużenie większej liczby pacjentów nie oznaczałoby wyższej zapłaty.
– To właśnie była moja „zbyt wysoka oferta”. Nie musicie wierzyć mi na słowo. Formularz jest powyżej – podsumował.
Fiałek poinformował również, że zamierza teraz skoncentrować się na pracy poza publicznym systemem i otworzyć własny prywatny gabinet.
Przedstawione przez niego wyliczenia wywołały jednak falę komentarzy. Część internautów zarzucała lekarzowi oderwanie od realiów zarobków w Polsce. Do dyskusji włączył się także rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Zwrócił uwagę, że średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 9813 zł, a przy stawce 4000 zł za każdy dzień pracy roczne zarobki lekarza mogłyby sięgnąć około 1 mln zł.
Wirtualna Polska zwróciła się do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie z pytaniem, dlaczego placówka nie zdecydowała się na dalszą współpracę z Fiałkiem.
Jak wyjaśnia ośrodek, jeszcze w czerwcu wypowiedziano umowy lekarzowi oraz siedmiu innym specjalistom pracującym w poradni reumatologicznej. Powodem były problemy związane m.in. z opóźnieniami w płatnościach i rozliczeniach z NFZ, szczególnie dotyczących świadczeń ponadlimitowych, a także planowanych zmian w systemie rozliczeń.
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Placówka zdecydowała w tej sytuacji o zmianie zasad wynagradzania lekarzy i przeprowadzeniu nowego konkursu.
– W związku z powyższym zaistniała potrzeba zasadniczych zmian zasad wynagrodzenia lekarzy oraz ustalenia nowych zasad kontraktowania lekarzy i ogłoszenia nowego konkursu, do którego mogli przystąpić wszyscy zainteresowani lekarze specjaliści reumatologii. W nowym ogłoszonym konkursie oferta pana Bartosza Fiałka nie została wybrana – przekazała WP Joanna Lasowska z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.
Do konkursu zgłosiło się ośmiu lekarzy. Siedem ofert zostało zaakceptowanych. Jedyną odrzuconą była propozycja Fiałka.
– Oferta ta przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń ustaloną w konkursie, była droższa od pozostałych ofert i uzyskała najmniejszą liczbę punktów – wyjaśniła przedstawicielka placówki.
Z Fiałkiem nie prowadzono później negocjacji dotyczących wysokości wynagrodzenia. Jak tłumaczy PCR, siedmiu pozostałych lekarzy zadeklarowało łącznie taki wymiar pracy, który w pełni pokrywa zapotrzebowanie poradni.
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Różnica między propozycją Fiałka a stawkami obowiązującymi w placówce wynosi około 1000 zł za dzień pracy.
– Stawki wynagrodzeń innych lekarzy w naszej jednostce na analogicznym stanowisku do tego, o którym wspominał we wpisie dr Bartosz Fiałek, kształtują się na poziomie 3000 zł za dzień pracy obejmujący udzielenie porad minimum 21 pacjentom – poinformowała Joanna Lasowska.
Pomorskie Centrum Reumatologiczne przekonuje, że nie ma problemów ze znalezieniem reumatologów. W placówce pracuje obecnie łącznie 39 lekarzy realizujących świadczenia w tej dziedzinie.
Na umowach o pracę zatrudnionych jest 17 specjalistów reumatologii. Kolejnych 11 specjalistów oraz 11 lekarzy rezydentów pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych.
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