Kierowcy od lat wskazywali na absurdalność takiego samego traktowania ciężarówek i kamperów czy aut z przyczepami kempingowymi.
„Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane wyłączenie do opłacania przejazdów pojazdami o DMC do 3,5 t z przyczepami będą zamykane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie” – poinformowało MF w komunikacie.
Resort podkreślił, że „niewykorzystane środki wniesione na poczet opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty oraz na poczet zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej w przypadku trybu płatności okresowej z zabezpieczeniem powiązane z pojazdami” podlegają zwrotowi na wniosek użytkownika.
„Wniosek ten należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (21 września 2026 r.). Środki zgromadzone na kontach rozliczeniowych użytkowników zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany we wniosku” – czytamy w informacji MF.
Resort podkreślił, że jeżeli użytkownik nie złoży wniosku w terminie, zgodnie z przepisami ustawy niewykorzystane środki zgromadzone na kontach rozliczeniowych, nie będą podlegać zwrotowi i zostaną przekazane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.
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