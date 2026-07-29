Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).

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Donald Tusk pytany w środę na konferencji prasowej o termin tych wyborów zapowiedział, że rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane w piątek.

W środę po południu projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jak czytamy w projekcie, planuje się zarządzenie wyborów w Krakowie na 27 września. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania i konsultacji z PKW.

Kalendarz wyborczy dla Krakowa

Do projektu został dołączony także planowany kalendarz wyborczy. Wynika z niego, że w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną wydane obwieszczenia o wyborach; do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu.

Do 24 sierpnia - zgodnie z projektem - komisarz powoła miejską komisję wyborczą, a czas na zgłoszenie komisji kandydatów na prezydenta miasta będzie do godz. 16.00 w czwartek 3 września.

Do 25 września potrwa kampania wyborcza; od 12 września audycje wyborcze będą mogły być nieodpłatnie rozpowszechniane w programach publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych; wniosek o przyznanie czasu antenowego pełnomocnicy komitetów wyborczych będą musieli złożyć do 8 września.

We wtorek krakowski Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na postanowienie oddalające protest ws. ważności referendum z 24 maja. Orzeczenie jest ostateczne i oznacza, że referendum jest ważne - to otwiera drogę do ogłoszenia przedterminowych wyborów.

24 maja ponad 171,5 tys. Krakowian zgłosowało w referendum za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Przeciwko odwołaniu było ponad 3,6 tys. mieszkańców. Do urn poszło łącznie ponad 176 tys. Krakowa. Aby referendum to było wiążące, w głosowaniu musiało uczestniczyć ponad 158,5 5 tys. mieszkańców. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc.

Kto rządzi Krakowem i kto wystartuje w wyborach? Głośne nazwiska na liście

Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję prezydenta sprawuje wskazany przez premiera Donalda Tuska dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta – Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.