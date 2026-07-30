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Artur Bartkiewicz: Syreny w Lublinie. Władimir Putin przypomniał nam, że to nasza wojna

Jeśli ktoś pytał, dlaczego Polska przekazała Ukrainie pociski do zestawów Patriot, rankiem 30 lipca otrzymał odpowiedź.

Publikacja: 30.07.2026 07:57

Wyrzutnia Patriot (program Wisła) na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2024 r.

Wyrzutnia Patriot (program Wisła) na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2024 r.

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Nocny atak Rosji na zachodnią Ukrainę, w czasie którego – jak wszystko na to wskazuje – doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rosyjskich rakiet oraz wyjące w województwie lubelskim syreny przypomniały nam wszystkim dobitnie, że wojna jest bliżej niż nam się wydaje.

Rosja walczy z Zachodem o umysły. Bronią w tej wojnie jest strach

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