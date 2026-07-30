Nocny atak Rosji na zachodnią Ukrainę, w czasie którego – jak wszystko na to wskazuje – doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rosyjskich rakiet oraz wyjące w województwie lubelskim syreny przypomniały nam wszystkim dobitnie, że wojna jest bliżej niż nam się wydaje.
Rosja walczy z Zachodem o umysły. Bronią w tej wojnie jest strach
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