Punktem wyjścia rozmowy jest nocny rosyjski atak na Ukrainę i rakieta, która znalazła się nad terytorium Polski. Jak podkreśla Artur Bartkiewicz: „tego się nie dowiemy, na ile było to świadome, intencjonalne działanie Rosji, a na ile przypadkowe”. Rozmówca wyjaśnia, że możliwe są zarówno błędy systemów naprowadzania, jak i celowa prowokacja mająca sprawdzić reakcję polskiego państwa oraz sojuszników z NATO.

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Rosja pręży muskuły

Dziennikarz zwraca uwagę, że termin ataku nie był przypadkowy. Doszło do niego tuż po rozmowach Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem i Donaldem Tuskiem dotyczących dalszego wsparcia Ukrainy. – To takie prężenie muskułów, pokazywanie, że Rosja wciąż ma czym walczyć, ma czym atakować i nie zamierza ustępować w niczym – mówi Artur Bartkiewicz. W jego ocenie Kreml wysyła jasny sygnał, że nie zamierza rezygnować z realizacji swoich celów wojennych.

W rozmowie pojawia się również pytanie o przygotowanie Polski na podobne incydenty. Choć uruchomiono syreny alarmowe, mieszkańcy nie otrzymali jasnych informacji o zagrożeniu. Jak ocenia gość podcastu: „powstał pewien informacyjny chaos, który pokazuje, że na takie sytuacje nie do końca jesteśmy przygotowani”. Zdaniem Bartkiewicza zabrakło przede wszystkim szybkiego alertu RCB i jednoznacznych komunikatów dla mieszkańców.

Istotnym wątkiem podcastu jest także polityczna reakcja na wydarzenia. Artur Bartkiewicz zwraca uwagę, że mimo ostrego sporu politycznego prezydent i premier współpracowali w sprawach bezpieczeństwa. Jednocześnie krytycznie ocenia próby wykorzystywania incydentu do bieżącej walki politycznej. – Robienie teraz zarzutu, że pocisk, który był około 6 minut w polskiej przestrzeni powietrznej, nie został strącony, jest populizmem – podkreśla Bartkiewicz.

Bezpieczeństwo Polski zależy od sytuacji w Ukrainie

Dużo miejsca poświęcono również dyskusji o przekazaniu Ukrainie pocisków do zestawów Patriot. Rozmówca przekonuje, że decyzja została podjęta wspólnie z sojusznikami i nie osłabia polskiej obrony. – Pociski, które leżą w magazynach, nie obronią nieba nad Polską – jednoznacznie ocenia szef wydawców rp.pl. Jak wyjaśnia, skuteczniejsze jest wykorzystanie ich tam, gdzie mogą realnie powstrzymać rosyjskie ataki.

Artur Bartkiewicz przekonuje również, że w strategicznym interesie Polski leży istnienie niepodległej Ukrainy jako państwa oddzielającego nas od Rosji. Jak podkreśla, przekazywanie Ukrainie środków obrony przeciwlotniczej służy także polskiemu bezpieczeństwu, ponieważ rosyjskie rakiety są zatrzymywane jeszcze przed granicami NATO. – A to, że ta rakieta spada dzisiaj na Kijów czy na Lwów, a nie na Warszawę, nie zmienia faktu, że ona jest wymierzona w nas wszystkich, cały Zachód – mówi Bartkiewicz. W ocenie rozmówcy oznacza to, że dla Polski znacznie bezpieczniejszym sąsiadem pozostaje Ukraina niż imperialna Rosja, która prowadzi agresywną politykę wobec swoich sąsiadów.