Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło w czwartek wyniki badania, z których wynika, że w Polsce zwiększa się świadomość na temat szkodliwości alkoholu. Odsetek dorosłych Polaków deklarujących całkowitą abstynencję osiągnął rekordowy poziom 23 proc., co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z 2019 rokiem. Jednocześnie odsetek osób pijących alkohol spadł do 73 proc.

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Dlaczego Polacy rezygnują z alkoholu? Zdrowie jest najważniejszym powodem

Głównymi powodem rezygnacji z alkoholu jest troska o zdrowie (57 proc.) oraz brak potrzeby jego spożywania (51 proc.). Drugi z tych argumentów dominuje w grupie najmłodszych ankietowanych (18–24 lata) - wskazało go aż 79 proc. niepijących.

Sześciu na dziesięciu Polaków (60 proc.) ma świadomość, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia nawet w niewielkich ilościach. Przeciwne zdanie wyraża 7 proc. respondentów, a 27 proc. uważa, że nie ma on istotnego wpływu na zdrowie.

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Udane przyjęcie bez alkoholu? Większość Polaków nie ma wątpliwości

Zdecydowana większość społeczeństwa – aż 88 proc. – zgadza się z twierdzeniem, że można zorganizować udane przyjęcie bez alkoholu. Przekonanie to jest najsilniejsze wśród najmłodszych badanych (18–24 lata), gdzie aprobatę dla zabawy bez procentów deklaruje niemal każdy ankietowany (97 proc.).

Wino wyprzedza piwo. Jakie alkohole wybierają Polacy?

Wino jest obecnie najpopularniejszym napojem – wybiera je 32 proc. badanych (wzrost o 7 pkt. proc. w ciągu 7 lat). Piwo spożywa 30 proc. badanych, a wódkę 13 proc. Różnice w częstotliwości spożywania alkoholu mają wyraźny związek z płcią: mężczyźni piją częściej niż kobiety. Do sięgania po napoje alkoholowe przynajmniej raz w tygodniu przyznaje się blisko jedna trzecia mężczyzn (z wyłączeniem abstynentów) i siedem na sto co najmniej czasami pijących alkohol kobiet. Wśród kobiet, które są konsumentkami alkoholu, zauważalnie większa jest grupa deklarujących picie alkoholu kilka razy w roku.

Kto pije alkohol najczęściej? CBOS wskazuje różnice między grupami

“Do picia alkoholu częściej niż przeciętnie przyznają się osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza i specjaliści, robotnicy (szczególnie niewykwalifikowani) i badani uzyskujący najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym” - podał CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach od 9 do 19 kwietnia 2026 roku w ramach procedury mixed–mode (w tym: 58,9% metodą CAPI, 22,5% – CATI i 18,6% – CAWI) na próbie liczącej 944 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.