Północnokoreańska rakieta miała zostać użyta do ataku na Krzywy Róg, w którym zginęło sześcioro członków jednej rodziny, w tym czworo dzieci (najmłodsze miało 1,5 roku). Pocisk miał trafić bezpośrednio w dom w Raduszne, osiedlu miejskim na przedmieściach Krzywego Rogu.

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Rosja użyła północnokoreańskiej rakiety po raz pierwszy od sierpnia 2025 roku

W przeszłości Rosja wykorzystywała już północnokoreańskich rakiet do atakowania Ukrainy. Użycie tej broni ponownie po dłuższej przerwie wskazuje, że Moskwa mogła otrzymać nową partię uzbrojenia od Pjongjangu.

W nocy Rosja użyła 358 środków napadu powietrznego do ataku na Ukrainę. Wśród użytych pocisków miało być m.in. 9 pocisków balistycznych. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy wymieniając ich typ wskazało, że były to pociski Iskander-M, S-400 lub KN-23 (te ostatnie to pociski północnokoreańskie).

Przed nocą z 29 na 30 lipca Rosja miała ostatni raz użyć północnokoreańskiego pocisku przeciw Ukrainie 8 sierpnia 2025 roku. Pierwsze ataki z użyciem północnokoreańskich pocisków krótkiego zasięgu KN-23 i KN-24 Rosjanie zaczęli przeprowadzać pod koniec 2023 roku.

W czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Na terytorium naszego kraju spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.

Korea Północna dostarcza uzbrojenie Rosji od 2023 roku

Korea Północna zaczęła dostarczać uzbrojenie Rosji – amunicję artyleryjską kalibru 155 mm, ale też pociski balistyczne – w 2023 roku, choć oficjalnie ani Korea Północna, ani Rosja tego nie potwierdzają.

Na początku 2025 roku podawano, że Rosjanie wystrzelili przeciwko celom na Ukrainie ok. 100 pocisków K-23/K-24. W listopadzie agencja Reutera informowała, że Korea Północna powiększyła kompleks, w którym produkowane są pociski K-23.

Północnokoreańskie pociski dostarczane Ukrainie mają zasięg do 800 km i przenoszą głowice ważące do tony. Zarówno ich zasięg, jak i głowica są większe niż w przypadku analogicznych rosyjskich pocisków Iskander-M.

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