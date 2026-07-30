Służby w miejscu upadku obiektu w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia.
Costa wskazał, że w nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła potężny, połączony atak na Ukrainę, podczas którego doszło także do naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską.
Jak ocenił polityk, to po raz kolejny pokazało, że Moskwa stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla europejskiego bezpieczeństwa.
– Moje myśli kierują się ku ofiarom tych ataków. Unia Europejska wyraża pełną solidarność z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie działają na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli – napisał polityk.
Szef Rady zapewnił też, że UE zwiększa swoje wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, w tym zwiększenia jej zdolności przeciwrakietowych i przeciwdronowych i zapowiedział, że Europa będzie nadal zjednoczona w obliczu rosyjskiej agresji.
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16, ale obiekt zniknął z radarów; miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.
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Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe. W czwartek rano na Lubelszczyznę udał się premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON, szefa MSWiA i odpowiednich służb.
Rosja uderzyła w Kijów i obwód kijowski, a także obwody dniepropietrowski, lwowski, połtawski, charkowski, mikołajowski, sumski, winnicki, czerkaski oraz iwano-frankiwski. Zginęło 6 osób, w tym dwójka dzieci. Jak poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy, w wyniku ataku na miasto około 20 osób zostało rannych.
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