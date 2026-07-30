Costa wskazał, że w nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła potężny, połączony atak na Ukrainę, podczas którego doszło także do naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską.

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Costa: Moskwa stanowi zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa

Jak ocenił polityk, to po raz kolejny pokazało, że Moskwa stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla europejskiego bezpieczeństwa.

– Moje myśli kierują się ku ofiarom tych ataków. Unia Europejska wyraża pełną solidarność z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie działają na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli – napisał polityk.

Szef Rady zapewnił też, że UE zwiększa swoje wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, w tym zwiększenia jej zdolności przeciwrakietowych i przeciwdronowych i zapowiedział, że Europa będzie nadal zjednoczona w obliczu rosyjskiej agresji.

W polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16, ale obiekt zniknął z radarów; miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

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Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomione zostały syreny alarmowe. W czwartek rano na Lubelszczyznę udał się premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON, szefa MSWiA i odpowiednich służb.

Rosja uderzyła w Kijów i obwód kijowski, a także obwody dniepropietrowski, lwowski, połtawski, charkowski, mikołajowski, sumski, winnicki, czerkaski oraz iwano-frankiwski. Zginęło 6 osób, w tym dwójka dzieci. Jak poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy, w wyniku ataku na miasto około 20 osób zostało rannych.