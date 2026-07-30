Urodziła się 2 lipca 1939 roku w Warszawie, jako Maria Elżbieta Cembrzyńska. Występowała w dziesiątkach filmów i spektakli teatralnych, a popularność przyniosły jej m.in. role w produkcjach takich jak „Małżeństwo z rozsądku”, Hydrozagadka”, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” czy „Wniebowzięci”.

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Równolegle rozwijała karierę muzyczną. Wylansowała wiele popularnych piosenek, występowała na najważniejszych festiwalach muzycznych, a jej charakterystyczny głos i sceniczna osobowość uczyniły ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek polskiej estrady lat 60. i 70.

Przez wiele lat była związana z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem, z którym zawarła małżeństwo. Zagrała w wielu jego autorskich filmach, m.in. „Gwiezdnym pyle” (1982), „Czterech porach roku” (1984) i „Wrzecionie czasu” (1995), tworząc z nim jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiego kina. Po śmierci Kondratiuka w 2016 roku pozostała strażniczką jego artystycznego dorobku, rzadziej pojawiając się publicznie.

Iga Cembrzyńska i Andrzej Kondratiuk. Scena z filmu „Wrzeciono czasu”