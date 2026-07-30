Do brutalnego pobicia Ukraińca i jego partnerki doszło w niedzielę we Wrocławiu. Moment pobicia został zarejestrowany na nagraniu. Dwóch z trzech podejrzanych o pobicie Polaków zostało zatrzymanych 27 lipca. Adam C. i Tomasz M. usłyszeli zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej.

„Ugryźć się w język”. Apel pary pobitych Ukraińców do rodaków

Serwis NEXTA Polska opublikował nagranie, na którym para Ukraińców pobitych we Wrocławiu zaapelowała do swoich rodaków o ostrożność. Odpowiadają na pytanie, co poradziliby Ukraińcom mieszkającym w Polsce. 

– Ugryźć się w język, być trochę bardziej ostrożnym wobec ludzi, bo nigdy nie wiadomo, co komu siedzi w głowie. Rozumiem poczucie dumy, kiedy ktoś cię obraża i każe wracać do swojego kraju. Przyjechałeś tutaj jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny. Chcesz tu żyć, chcesz budować tutaj swoje życie i swoją przyszłość. I kiedy ktoś mówi ci, jedź, wracaj do siebie. Naprawdę trudno ugryźć się w język i nic nie odpowiedzieć – mówi Ukrainka pobita we Wrocławiu. 

Po dramatycznych doświadczeniach sprzed kilku dni kobieta jest pełna obaw. – Jedno przemilczenie może uratować i wasze zdrowie i wasze życie. Być trochę bardziej ostrożnym wobec ludzi, nie wdawać się w konflikty, wydaje mi się, mniej rozmawiać po ukraińsku między sobą w miejscach publicznych – podkreśla Ukrainka pobita we Wrocławiu.

Ukrainiec zaatakowany we Wrocławiu patrząc z obecnej perspektywy, radzi natomiast unikać zagrożenia mimo że prawo powinno chronić każdego. – I jeszcze, może najważniejsze, rozumiem, że można powiedzieć: są przepisy, jest bezpieczeństwo, przyjęto ustawy przeciwko ksenofobii i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Tak, są przepisy, ale przed uderzeniem pięścią czy kolanem czy kopnięciem prawo cię nie ochroni. Najpierw cię pobiją, a dopiero później będziesz dochodzić swoich praw. To rehabilitacja, to czas, to cierpienie – mówi.

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Do pobicia doszło 26 lipca na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Jak przekazała PAP policja we Wrocławiu ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że w sprawie pojawił się motyw agresji na tle narodowościowym. 

28 lipca wrocławska prokuratura postawiła 45-letniemu Adamowi C. oraz 27-letniemu Tomaszowi M. zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Wrocławski sąd zadecydował w środę o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn.