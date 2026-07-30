Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniósł w drugim kwartale 0,4 proc. kw./kw., po tym, jak gospodarka skurczyła się w pierwszych trzech miesiącach roku o 0,2 proc. Średnio oczekiwano zwyżki o 0,2 proc. Licząc rok do roku, PKB wzrósł w drugim kwartale o 1 proc., czyli dwa razy mocniej, niż oczekiwano.

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– Patrząc naprzód, podejrzewamy, że strefa euro będzie nadal dość dobrze znosić szok energetyczny związany z Iranem i prognozujemy wzrost PKB na poziomie około 0,25 proc. na kwartał przez najbliższy rok lub coś koło tego. Istnieją ryzyka spadkowe, jeśli ceny energii pozostaną bardzo wysokie, ale te ryzyka mogą być mniejsze, niż powszechnie się zakłada – twierdzi Andrew Kenningham, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

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Jakie były dane PKB z największych gospodarek europejskich?

Również wzrost PKB Niemiec okazał się wyższy od prognoz. Sięgnął on w drugim kwartale 0,2 proc. kw./kw. po zwyżce o 0,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku. Średnio prognozowano wzrost o 0,1 proc. Licząc rok do roku, gospodarka powiększyła się o 0,9 proc.

– To brzmi niemal zbyt dobrze, by mogło być prawdą: niemiecka gospodarka zdołała uniknąć skutków wojny na Bliskim Wschodzie i w drugim kwartale roku wzrosła o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Niektóre sektory przemysłowe skorzystały na tym, że azjatyccy konkurenci ucierpieli znacznie bardziej z powodu zamknięcia Cieśniny Ormuz. To pierwszy raz od zakończenia lockdownów pandemicznych, gdy niemiecka gospodarka nie skurczyła się przez cztery kwartały z rzędu. Trzeba jednak zachować perspektywę: średni kwartalny wzrost w tym okresie wyniósł zaledwie 0,1 proc., a wielkość niemieckiej gospodarki jest nadal mniejsza niż pod koniec 2022 r. – wskazuje Carsten Brzeski, ekonomista ING.

– Mimo rosnących cen energii i wysokiej inflacji niemiecka gospodarka utrzymała trajektorię ożywienia w pierwszej połowie 2026 r. Oprócz ekspansywnej polityki fiskalnej, impuls do wzrostu przyszedł również z zagranicy. Szczególnie kryzysowo dotknięty sektor wytwórczy prawdopodobnie dalej zwiększał swoją wartość dodaną, na co wskazuje wzrost sprzedaży przemysłowej, zwłaszcza w biznesie międzynarodowym – ocenia Timo Wollmershaeuser, szef prognoz w niemieckim instytucie Ifo.

PKB Francji wzrósł o 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym, co było zgodne z prognozami. Francja uniknęła technicznej recesji po spadku PKB o 0,1 proc. w pierwszym kwartale. Wzrost w drugim kwartale był wspierany przez odbicie w wydatkach gospodarstw domowych, a dodatkowego impulsu dostarczyły również eksporty. Francuski instytut statystyczny INSEE wskazuje, że wyższe dostawy z sektora lotniczego przyczyniły się do ożywienia, pomagając zrównoważyć pewne słabości w innych częściach gospodarki.

Pozytywnie zaskoczyły wzrostem gospodarczym Włochy. Tam również wyniósł on 0,2 proc., po zwyżce o 0,3 proc. w pierwszym kwartale. W Hiszpanii wzrost PKB przyspieszył natomiast z 0,6 proc. do 0,7 proc. W ujęciu rocznym sięgnął on 2,7 proc.