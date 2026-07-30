II kwartał okazał się dla Erste Bank Polska bardzo udany. Zysk netto grupy wyniósł 1,17 mld zł wobec 1,02 mld zł w 2025 r. Oznacza to wzrost o 15,2 proc. rok do roku i o 14,1 proc. względem I kwartału. To także o ponad 11 proc. więcej od oczekiwań rynku – w ankiecie "Parkietu" analitycy spodziewali się średnio 1,05 mld zł kwartalnego zarobku.
Wynik odsetkowy wyniósł 3,1 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku. Spadł o 2,4 proc. rok do roku, ale wzrósł o 1,3 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa netto obniżyła się do 4,39 proc. z 4,53 proc. w poprzednim kwartale, głównie z powodu niższych stóp procentowych. Wynik z prowizji osiągnął 767,6 mln zł. Był o 1 proc. niższy niż w I kwartale, ale o 3,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.
Koszty operacyjne w II kwartale wyniosły 1,31 mld zł i były o 20,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Głównym powodem tego dynamicznego wzrostu były wydatki związane z integracją oraz rebrandingiem banku. W samym II kwartale wyniosły ok. 191 mln zł, z czego 83 mln zł stanowiły koszty integracji, a 108 mln zł koszty rebrandingu. Łącznie w I połowie roku obciążenia te sięgnęły 282 mln zł.
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Oprócz niższych stóp procentowych na wyniki finansowe banków wpływały także inne czynniki, w tym podwyżka stawki CIT dla banków do 30 proc. oraz nowe ryzyka prawne. Prezes Erste BP Michał Gajewski wyliczał podczas czwartkowej konferencji, że w całym I półroczu grupa zapłaciła 1,48 mld zł podatku dochodowego wobec 1,01 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 47 proc. Efektywna stopa podatkowa wzrosła zaś do 39,7 proc. wobec 24,5 proc. rok wcześniej.
Dodatkowym obciążeniem okazał się narastający problem sankcji kredytu darmowego przy pożyczkach konsumenckich. Zgodnie z wyrokiem TSUE z 23 kwietnia banki nie mogą naliczać odsetek od części kredytu finansującej koszty pozaodsetkowe i muszą je ewentualnie zwracać klientom. W związku z tym Erste BP dokonał korekty wyniku odsetkowego w wysokości 71,2 mln zł za II kwartał. Prezes Gajewski podkreśla jednak, że już od 2024 r. bank nie pobiera odsetek od prowizji i ubezpieczeń w kredytach konsumenckich, a obecna korekta ma charakter dostosowujący do orzeczenia sądu.
Na koniec czerwca wobec banku toczyły się 3 774 postępowania dotyczące sankcji kredytu darmowego o wartości sporu 114,9 mln zł. Według zarządu około 80 proc. wyroków sądów pierwszej instancji pozostaje korzystnych dla banku.
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– Rośniemy, koncentrujemy się na rentownym wzroście, utrzymujemy dyscyplinę kosztów i wysoką aktywność biznesu – podkreślał Michał Gajewski. Depozyty klientów na koniec II kwartału zwiększyły się do 246,2 mld zł, czyli o 11 proc. rok do roku, a portfel kredytowy wzrósł do 176,8 mld zł – o 8 proc. rok do roku i o 3 proc. kwartał do kwartału. Najszybciej rosły kredyty dla klientów biznesowych – aż o 10 proc. rok do roku. Kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych zwiększyły się o 4 proc., a pozostałe kredyty detaliczne o 9 proc.
Wartość nowo uruchomionych hipotek w I półroczu wyniosła 6,7 mld zł i była o 66 proc. wyższa niż rok wcześniej, a w samym II kwartale dynamika sięgnęła 71 proc. Sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła rekordowe 8,1 mld zł, rosnąc o 35 proc. rok do roku.
Jakość aktywów pozostaje bardzo dobra. Wskaźnik NPL spadł do 3,6 proc. z 3,9 proc. rok wcześniej, a koszt ryzyka utrzymał się na niskim poziomie 0,35 proc. Saldo rezerw kredytowych w II kwartale było wyraźnie niższe od oczekiwań rynku, co dodatkowo wsparło wynik netto.
Przypomnijmy, że obecny Erste Bank Polska to dawny Santander Bank Polska, którego większościowy pakiet na początku roku został przejęty przez austriacką Erste Group. W 2026 r. trwa intensywny proces integracji operacyjnej i technologicznej oraz budowy nowej marki.
Gajewski ocenia, że proces przebiega zgodnie z harmonogramem. Największe prace integracyjne dotyczą obecnie bankowości korporacyjnej. We wszystkich mediach i kanałach trwa kampania wizerunkowa. Według władz banku można już mówić o dużym sukcesie – wskaźniki rozpoznawalności systematycznie rosną, a po 10 tygodniach promocji nowego logo 32 proc. Polaków spontanicznie kojarzy markę Erste.
Bank przyciąga również nowych klientów, co widać zwłaszcza w segmencie detalicznym i MŚP. Na koniec czerwca 2026 r. grupa obsługiwała łącznie 6,1 mln klientów, a liczba klientów małych i średnich firm wzrosła o 11 proc. rok do roku, do 609 tys.
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