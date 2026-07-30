II kwartał okazał się dla Erste Bank Polska bardzo udany. Zysk netto grupy wyniósł 1,17 mld zł wobec 1,02 mld zł w 2025 r. Oznacza to wzrost o 15,2 proc. rok do roku i o 14,1 proc. względem I kwartału. To także o ponad 11 proc. więcej od oczekiwań rynku – w ankiecie "Parkietu" analitycy spodziewali się średnio 1,05 mld zł kwartalnego zarobku.

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Wyniki Erste Bank Polska w II kwartale - zysk wyraźnie powyżej oczekiwań

Wynik odsetkowy wyniósł 3,1 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku. Spadł o 2,4 proc. rok do roku, ale wzrósł o 1,3 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa netto obniżyła się do 4,39 proc. z 4,53 proc. w poprzednim kwartale, głównie z powodu niższych stóp procentowych. Wynik z prowizji osiągnął 767,6 mln zł. Był o 1 proc. niższy niż w I kwartale, ale o 3,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Koszty operacyjne w II kwartale wyniosły 1,31 mld zł i były o 20,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Głównym powodem tego dynamicznego wzrostu były wydatki związane z integracją oraz rebrandingiem banku. W samym II kwartale wyniosły ok. 191 mln zł, z czego 83 mln zł stanowiły koszty integracji, a 108 mln zł koszty rebrandingu. Łącznie w I połowie roku obciążenia te sięgnęły 282 mln zł.

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Wyższy CIT i wyrok TSUE obciążyły wyniki banku

Oprócz niższych stóp procentowych na wyniki finansowe banków wpływały także inne czynniki, w tym podwyżka stawki CIT dla banków do 30 proc. oraz nowe ryzyka prawne. Prezes Erste BP Michał Gajewski wyliczał podczas czwartkowej konferencji, że w całym I półroczu grupa zapłaciła 1,48 mld zł podatku dochodowego wobec 1,01 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 47 proc. Efektywna stopa podatkowa wzrosła zaś do 39,7 proc. wobec 24,5 proc. rok wcześniej.

Dodatkowym obciążeniem okazał się narastający problem sankcji kredytu darmowego przy pożyczkach konsumenckich. Zgodnie z wyrokiem TSUE z 23 kwietnia banki nie mogą naliczać odsetek od części kredytu finansującej koszty pozaodsetkowe i muszą je ewentualnie zwracać klientom. W związku z tym Erste BP dokonał korekty wyniku odsetkowego w wysokości 71,2 mln zł za II kwartał. Prezes Gajewski podkreśla jednak, że już od 2024 r. bank nie pobiera odsetek od prowizji i ubezpieczeń w kredytach konsumenckich, a obecna korekta ma charakter dostosowujący do orzeczenia sądu.

Na koniec czerwca wobec banku toczyły się 3 774 postępowania dotyczące sankcji kredytu darmowego o wartości sporu 114,9 mln zł. Według zarządu około 80 proc. wyroków sądów pierwszej instancji pozostaje korzystnych dla banku.

Rekordowa sprzedaż kredytów gotówkowych i szybki wzrost hipotek

– Rośniemy, koncentrujemy się na rentownym wzroście, utrzymujemy dyscyplinę kosztów i wysoką aktywność biznesu – podkreślał Michał Gajewski. Depozyty klientów na koniec II kwartału zwiększyły się do 246,2 mld zł, czyli o 11 proc. rok do roku, a portfel kredytowy wzrósł do 176,8 mld zł – o 8 proc. rok do roku i o 3 proc. kwartał do kwartału. Najszybciej rosły kredyty dla klientów biznesowych – aż o 10 proc. rok do roku. Kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych zwiększyły się o 4 proc., a pozostałe kredyty detaliczne o 9 proc.

Wartość nowo uruchomionych hipotek w I półroczu wyniosła 6,7 mld zł i była o 66 proc. wyższa niż rok wcześniej, a w samym II kwartale dynamika sięgnęła 71 proc. Sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła rekordowe 8,1 mld zł, rosnąc o 35 proc. rok do roku.

Jakość aktywów pozostaje bardzo dobra. Wskaźnik NPL spadł do 3,6 proc. z 3,9 proc. rok wcześniej, a koszt ryzyka utrzymał się na niskim poziomie 0,35 proc. Saldo rezerw kredytowych w II kwartale było wyraźnie niższe od oczekiwań rynku, co dodatkowo wsparło wynik netto.

Rozpoznawalność marki Erste w Polsce

Przypomnijmy, że obecny Erste Bank Polska to dawny Santander Bank Polska, którego większościowy pakiet na początku roku został przejęty przez austriacką Erste Group. W 2026 r. trwa intensywny proces integracji operacyjnej i technologicznej oraz budowy nowej marki.

Gajewski ocenia, że proces przebiega zgodnie z harmonogramem. Największe prace integracyjne dotyczą obecnie bankowości korporacyjnej. We wszystkich mediach i kanałach trwa kampania wizerunkowa. Według władz banku można już mówić o dużym sukcesie – wskaźniki rozpoznawalności systematycznie rosną, a po 10 tygodniach promocji nowego logo 32 proc. Polaków spontanicznie kojarzy markę Erste.

Bank przyciąga również nowych klientów, co widać zwłaszcza w segmencie detalicznym i MŚP. Na koniec czerwca 2026 r. grupa obsługiwała łącznie 6,1 mln klientów, a liczba klientów małych i średnich firm wzrosła o 11 proc. rok do roku, do 609 tys.