Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że analiza treści zamieszczanych przez osoby związane z federacją Gromda Fight Club w środkach masowego przekazu wykazała, że treści te mają radykalnie ksenofobiczny i rasistowski charakter, skierowane są przede wszystkim przeciwko osobom narodowości ukraińskiej, przedstawicielom innych ras, imigrantom z krajów Afryki i Azji.

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Zaznaczył, że w analizowanych treściach wyrażane jest przekonanie o potrzebie przełamania monopolu państwa na używanie przemocy.

„Treść oraz sposób przygotowania i publikowania tych materiałów uzasadnia również zbadanie, czy doszło do propagowania ideologii ekstremistycznej, czyli nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne” - dodał prok. Skiba.

Poinformował, że w środę prokurator wszczął śledztwo w sprawie publikowania przez federację w mediach społecznościowych treści ksenofobicznych i rasistowskich.

Zawodnik Gromdy pobił parę Ukraińców

W niedzielę we Wrocławiu doszło do pobicia pary Ukraińców. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn. Zatrzymanemu 27-letniemu Tomaszowi M. grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. do 7,5 roku. Ten drugi to zawodnik Gromdy, założonej w 2020 r. polskiej organizacji promującej walki bokserskie na gołe pięści.

Gromda na swoich platformach społecznościowych prezentuje treści dot. migrantów i „polskich chuliganów”. „Tu jest Polska. To jest nasz kawałek ziemi i nasze zasady. Jeśli komuś się nie podoba, to wynocha” – czytamy w jednym z wpisów. Wpisy są opatrzone m.in. zdjęciami zawodników organizacji z młotami oraz pałkami. Konto Gromdy na Facebooku obserwuje 531 tys. osób. (PAP)