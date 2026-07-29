Doprowadzenie jednego z podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy, Adama C. (C), na posiedzenie aresztowe w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu
Policja zatrzymała obu mężczyzn (trzeci jest wciąż poszukiwany) w poniedziałek. Byli wielokrotnie notowani. Według doniesień „Gazety Wyborczej”, Adam C., ps. Cycu, to gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści. Potwierdziła to prokuratura. Drugi, 27-letni Tomasz M., ma być pseudokibicem, walczącym także w MMA. Obaj są podejrzani o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej.
Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, które dzisiaj zostały uwzględnione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej.
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We wtorek wrocławska prokuratura postawiła C. i M. zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. usłyszał dodatkowo zarzut popełnienia czynu w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.
Zarzuty pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej usłyszał także Tomasz M. Jemu grozi 5 lata pozbawienia wolności.
Podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Tomasz M. złożył wyjaśnienia, zaś Adam C. odmówił ich składania – informował wczoraj rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz.
Dzisiaj prokurator Beata Łęcka w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że sąd „w pełni podzielił argumentację prokuratury zawartą we wniosku o tymczasowe aresztowanie”. Dodała, że Adam C. odmówił składania wyjaśnień także na sali sądowej.
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Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała PAP, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.
Podejrzewani o to przestępstwo Tomasz M. i Adam C. zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.
– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała wcześniej PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.
Obrońca Adama C., adwokat Mateusz Królikiewicz, powiedział dzisiaj dziennikarzom, że sprzeczka nie była motywowana kwestiami narodowościowymi.
Natomiast prokurator Beata Łęcka pytana w środę o szczegóły wydarzeń z niedzieli, powiedziała, że zajście trwało kilka minut. – Zaczęło się w sklepie, a zakończyło poza nim. Wszystkie te osoby przemieszczały się. Film, który pojawił się w internecie, to ostatnia część tego zdarzenia. Policja i prokuratura zabezpieczyły nagrania z monitoringu sklepowego i będziemy mieli możliwość chronologicznego ustalenia, jaki był przebieg zdarzenia – powiedziała prokurator Łęcka.
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