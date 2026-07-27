Wrocławska policja prowadzi poszukiwania trzech mężczyzn podejrzewanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Do napaści doszło w niedzielę wieczorem na ulicy Okulickiego. Według funkcjonariuszy okoliczności zdarzenia wskazują, że motywem agresji mogła być narodowość pokrzywdzonych.

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Policja: wszystko wskazuje na motyw narodowościowy

Do ataku doszło około godziny 18.30. Jak wynika z ustaleń śledczych, 20-letnia obywatelka Ukrainy i jej 21-letni partner zostali zaatakowani przez trzech mężczyzn. Według relacji rodziny dziewczyny agresorów miało sprowokować to, że mówiła z ukraińskim akcentem. Wcześniej między poszkodowanymi a napastnikami doszło do spięcia w sklepie, gdzie – jak wynika z relacji brata poszkodowanej dziewczyny – trzej mężczyźni wepchnęli się bez kolejki do kasy.

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, podkom. Aleksandra Freus, przekazała, że dotychczasowe ustalenia wskazują na narodowościowe podłoże napaści.

Śledztwo prowadzone jest pod kątem udziału w pobiciu, a funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie wszystkich sprawców.

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Ofiary trafiły do szpitala, sprawcy są poszukiwani

Nagranie z miejsca zdarzenia, opublikowane przez matkę i brata poszkodowanej w mediach społecznościowych, pokazuje moment ataku. Widać na nim, jak napastnicy zadają ciosy pięściami zarówno kobiecie, jak i jej partnerowi. Mężczyzna był także kopany po przewróceniu się na ziemię. Ze względu na drastyczny charakter filmu wiele mediów nie zdecydowało się na jego publikację.

20-latka doznała obrażeń wymagających założenia szwów, a oboje poszkodowani trafili do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.

Matka kobiety zaapelowała w internecie o pomoc w identyfikacji napastników i udostępnianie nagrania, licząc na szybkie ustalenie ich tożsamości.

Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone w poniedziałek. Policja poinformowała, że prowadzi intensywne czynności zmierzające do zatrzymania trzech podejrzewanych.

To kolejny atak na obywateli Ukrainy

Niedzielna napaść wpisuje się w serię podobnych incydentów, do których w ostatnich tygodniach. Na początku lipca we Wrocławiu zaatakowany został 19-letni obywatel Ukrainy, który rozmawiał przez telefon w swoim ojczystym języku. Wcześniej w Legnicy doszło natomiast do agresji wobec trojga ukraińskich nastolatków przebywających na placu zabaw. W połowie lipca doszło do słownej napaści na ukraińskie nastolatki w autobusie w Bielsku-Białej.

Policja podkreśla, że w sprawie wrocławskiego pobicia analizowane są wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym jego możliwy motyw narodowościowy. Trwają czynności mające doprowadzić do zatrzymania sprawców.