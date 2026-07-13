„Sprawca ataku na dziewczynkę w autobusie w Bielsku–Białej został zatrzymany przez policję” – ogłosił w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją Państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera – nie będziecie bezkarni” – dodał.

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„Policjanci Policji Śląskiej zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z napaścią na tle narodowościowym. Do ataku na dziewczynkę doszło w autobusie miejskim w Bielsko-Białej!” – podano na profilu policji w serwisie X.

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