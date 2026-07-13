Dowództwo Centralne USA poinformowało o zakończeniu kolejnej fali uderzeń na Iran
Teheran oskarżył również Stany Zjednoczone o „otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków” porozumienia zawartego w czerwcu (chodzi o wstępne porozumienie kończące wojnę USA i Izraela z Iranem, podpisane przez Donalda Trumpa w Wersalu 17 czerwca) i spowodowanie „powrotu niepewności” w cieśninie Ormuz.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) ogłosiło 12 lipca, że rozpoczęło kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi mających ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormuz. To co najmniej czwarta fala uderzeń od wznowienia irańskich ataków na statki w Ormuzie.
„Dziś o godzinie 17.00 czasu wschodnioamerykańskiego (23 w Polsce – PAP) siły Centralnego Dowództwa USA rozpoczęły kolejne ataki na Iran, aby kontynuować degradację jego możliwości atakowania cywilnych marynarzy i statków handlowych swobodnie przepływających przez cieśninę Ormuz” – napisano w komunikacie na platformie X. Dowództwo zaznaczyło, że realizuje rozkazy prezydenta, by „pociągnąć siły irańskie do odpowiedzialności”.
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Irańskie media państwowe poinformowały o eksplozjach na południu kraju, zwłaszcza w Bandar Abbas, portowym mieście nad cieśniną Ormuz.
W poniedziałek ok. 4.30 rano czasu polskiego Dowództwo Centralne poinformowało o zakończeniu ataku na Iran. Tym razem jego celem miały być zestawy przeciwlotnicze, radary i niewielkie łodzie wykorzystywane przez irańską armię. Atak przeprowadzono przy użyciu lotnictwa, okrętów oraz dronów powietrznych i – po raz pierwszy – dronów morskich kamikadze.
„Cieśnina Ormuz jest kluczowym dla globalnego handlu szlakiem wodnym. Iran jej nie kontroluje”
Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy z 12 na 13 lipca, że cieśnina Ormuz jest „zamknięta do odwołania”. Siły irańskie zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie.
USA odpowiedziały na to uderzenie nalotami na ok. 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej.
Prezydent USA Donald Trump oświadczył 12 lipca, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach „zgodzili się na układ”, a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.
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