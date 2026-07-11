„Tysiąc pocisków jest już załadowanych i gotowych do użycia i wycelowanych w Islamską Republikę Iranu, a tysiące kolejnych mają zostać natychmiast wystrzelone, jeśli irański rząd podejmie kroki, by spełnić swe groźby, wyrażane w wielu zakątkach świata, przeprowadzenia zamachu lub próby zamachu na urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, w tym przypadku mnie” – napisał nad ranem czasu polskiego Donald Trump w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social.

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„Rozkazy zostały już wydane, a wojsko USA jest gotowe, chętne i zdolne, przez okres roku, z możliwością przedłużenia, do całkowitego unicestwienia i zniszczenia wszystkich regionów Iranu” – dodał, kończąc wpis słowami „chwała Allahowi!”.

Donald Trump: Zawieszenie broni między USA a Iranem dobiegło końca

Dwanaście godzin wcześniej Donald Trump zadeklarował w mediach społecznościowych, że Iran zwrócił się do USA z prośbą o kontynuowanie „rozmów”. „Zgodziliśmy się na to, ale Stany Zjednoczone oświadczyły jednoznacznie, że zawieszenie broni dobiegło końca!” – napisał. Iran, jak podała miejscowa telewizja państwowa, zakwestionował tę narrację, zaznaczając, że nie wnioskował o rozmowy, ale zgodził się na przyjęcie mediatora z Kataru. Powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą agencja Reutera informowała, że w piątek katarscy negocjatorzy spotkali się z przedstawicielami irańskich władz, aby złagodzić napięcia i omówić sprawę cieśniny Ormuz.

W piątek Amerykanie nasilili żądania, aby Iran zaprzestał ataków na statki w cieśninie. W ostatnim tygodniu cztery tankowce na tym akwenie – trzy katarskie i jeden saudyjski – znalazły się pod ostrzałem. W odpowiedzi Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele w Iranie, a w odwecie siły irańskie uderzyły na amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. W piątek nie było informacji o kolejnych atakach. Według źródeł irańskich, w wyniku przeprowadzonych w środę i czwartek amerykańskich ataków w Iranie zginęło 17 osób, a 115 zostało rannych.

Dym w Bunud w ostatnie Buszehr nad Zatoką Perską po amerykańskim ataku Foto: REUTERS

W tym tygodniu „The Wall Street Journal” i inne amerykańskie media donosiły, iż Izrael przekazał Waszyngtonowi informacje wywiadowcze o tym, że w ostatnim czasie Iran opracował plan zamachu na Trumpa. Na pogrzebie ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego w nalocie 28 lutego, w pierwszym dniu ataku USA i Izraela na Iran, niektórzy z żałobników nieśli transparenty z hasłem „zabijemy Trumpa”.

Iran oskarża Amerykanów o łamanie warunków ustalonego porozumienia

Tymczasem w nocy z piątku na sobotę minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghczi oświadczył w mediach społecznościowych, że Teheran dotrzymał słowa, „w przeciwieństwie do tzw. sekretarza skarbu USA, który łamie zapisy paragrafu 9. wstępnego porozumienia” między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Araghczi dodał, że to tylko jedno z szeregu naruszeń, których dopuszczają się Stany Zjednoczone i podkreślił, że obie strony muszą przestrzegać umów.

Irańska agencja ISNA podała, że szef MSZ Iranu uda się z wizytą do Omanu, by omówić ustalenia dotyczące bezpiecznego tranzytu statków przez cieśninę Ormuz.