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Tomasz Terlikowski: Integralna etyka życia. Leon XIV o migracji i godności człowieka

Integralna myśl etyczna i społeczna Kościoła, której istotnym elementem pozostaje ochrona godności osoby ludzkiej i związany z tym sprzeciw wobec aborcji i eutanazji, nie wyczerpuje się w tych dwóch tematach. Leon XIV przypomina o tym regularnie.

Publikacja: 11.07.2026 08:00

Leon XIV

Leon XIV

Foto: REUTERS/Remo Casilli

Tomasz Terlikowski

250 lat istnienia świętują obecnie Stany Zjednoczone i właśnie z tej okazji list do Amerykanów skierował pochodzący z tego kraju papież Leon XIV. W liście znajdziemy, co oczywiste, przypomnienia znaczenia wolności religijnej i wolności sumienia dla tożsamości amerykańskiej, a także wiele dobrych słów na temat amerykańskiej tożsamości. Ale papież – co nie zaskakuje – przypomina w nim także, co jest kluczem do chrześcijańskiego (a pod pewnymi względami także amerykańskiego) myślenia o dobrej, ludzkiej polityce. Tym czymś jest szacunek dla godności osoby ludzkiej, z którego Leon XIV wyprowadza kolejne normy i zasady myślenia.

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