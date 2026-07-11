250 lat istnienia świętują obecnie Stany Zjednoczone i właśnie z tej okazji list do Amerykanów skierował pochodzący z tego kraju papież Leon XIV. W liście znajdziemy, co oczywiste, przypomnienia znaczenia wolności religijnej i wolności sumienia dla tożsamości amerykańskiej, a także wiele dobrych słów na temat amerykańskiej tożsamości. Ale papież – co nie zaskakuje – przypomina w nim także, co jest kluczem do chrześcijańskiego (a pod pewnymi względami także amerykańskiego) myślenia o dobrej, ludzkiej polityce. Tym czymś jest szacunek dla godności osoby ludzkiej, z którego Leon XIV wyprowadza kolejne normy i zasady myślenia.