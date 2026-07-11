5lipca 2026 r. Magdalena Sobkowiak, wiceminister obrony narodowej, na platformie społecznościowej X podała „fakty o donacjach sprzętu dla Ukrainy: rząd PiS – 44, rząd Koalicji 15 października – 5”. Odpowiedział jej związany z PiS i Ordo Iuris mecenas Bartosz Lewandowski: „Czyli to wasz rząd jednak jest »ruską agenturą«, bo mniej pomagał?”.

Tego samego dnia rzecznik rządu Adam Szłapka również w serwisie społecznościowym X zwrócił się do Mariusza Błaszczaka: „Chcecie licytować się na to, kto przekazał Ukrainie więcej sprzętu? Proszę bardzo. Za rządów PiS były 44 pakiety wsparcia, za obecnego rządu – 5. Ale naprawdę nie o to chodzi. Wróg jest jeden. Jest nim Rosja. Nie róbcie Putinowi prezentów. Opanujcie się”. Kilkanaście godzin później właściwie zaprzeczył sam sobie: „Wystarczy, że Braun tupnie nogą, a PiS nagle udaje, że to nie oni podejmowali te decyzje. Wstydzą się? Przepraszają? Ukrainę w walce z Rosją trzeba było wspierać wtedy i trzeba wspierać dziś. Przekrzykiwanie się z Konfederacją i chodzenie na pasku Brauna to błąd, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu”.