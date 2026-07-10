Dziennik „Hurriyet” napisał, że tureckie władze sprzedały już posiadane systemy S-400. Nie ujawniono jednak, do jakiego państwa miały one trafić. Ponieważ Turcja nie posiada licencji na reeksport rosyjskiego uzbrojenia, finalizacja transakcji wymaga zgody Moskwy.

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Sprzedaż systemów ma być elementem szerszych starań Ankary o odbudowę współpracy wojskowej z Waszyngtonem. Według tureckich mediów pozwoliłaby ona doprowadzić do zniesienia sankcji nałożonych przez USA w 2020 r. oraz umożliwić Turcji powrót do programu zakupu myśliwców F-35.

Dlaczego USA nałożyły sankcje na Turcję?

Administracja Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji zdecydowała o objęciu Turcji sankcjami po tym, jak Ankara kupiła od Rosji cztery zestawy systemu S-400 za 2,5 mld dolarów. Waszyngton uznał, że transakcja naruszyła amerykańską ustawę CAATSA, przewidującą sankcje wobec państw prowadzących współpracę wojskową z Rosją, Iranem i Koreą Północną. Restrykcje nałożone przez jedno państwo NATO na drugiego członka Sojuszu wywołały wówczas szeroką debatę i kontrowersje.

O doniesienia dotyczące sprzedaży S-400 zapytano Kreml. Rzecznik Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reuters, odmówił komentarza, podkreślając jedynie, że „sprawa jest niezwykle delikatna” i że Rosja pozostaje w kontakcie z tureckimi władzami.

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Turcja chce wrócić do programu F-35

Jak przypomniał Reuters, Ankara od dłuższego czasu zabiega o zniesienie amerykańskich sankcji i powrót do programu F-35. Podczas szczytu NATO, który odbył się we wtorek i środę w Ankarze, Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone zniosą restrykcje wobec Turcji. Nadzieję na szybkie zakończenie sporu wyraził również prezydent Recep Tayyip Erdoğan.

W piątek oczekiwania te potwierdził minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, deklarując, że Ankara liczy na powrót do programu F-35. Perspektywa ponownego wyposażenia Turcji w amerykańskie myśliwce budzi jednak obawy Grecji i Izraela. Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w czwartek w rozmowie z CNN, że władze w Ankarze tworzą „reżim zainfekowany przez Bractwo Muzułmańskie, które nienawidzi Stanów Zjednoczonych”.