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Marek Kozubal: W Jedwabnem państwo abdykowało

Ćwierć wieku od ujawnienia prawdy o zbrodni na polskich Żydach w Jedwabnem miejsce to zawłaszczyli narodowcy. Słychać było strzały i opowieści o zdradzie IPN, Kaczyńskiego, oszustwie i dążeniu do „prawdy”.

Publikacja: 10.07.2026 19:14

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich podczas uroczystości w Jedwabnem

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich podczas uroczystości w Jedwabnem

Foto: PAP/Artur Reszko

Marek Kozubal

Gdy naczelny rabin Polski Michael Schudrich modlił się za mieszkańców podlaskiego miasteczka, w którym doszło do okrutnej zbrodni, i stał wokół niego wianuszek polityków, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, a także gminy żydowskiej, stronnicy Grzegorza Brauna odsłaniali tablicę przy krzyżu. Widnieje na nim napis, który ma upamiętnić „prześladowanych, pomordowanych, więzionych, torturowanych i wywiezionych z tej okolicy w latach II wojny światowej (…) ofiar dwóch zbrodniczych totalitaryzmów niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu”.

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