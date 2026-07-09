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Bogusław Chrabota: Rzeź wołyńska będzie dzielić. Zbrodni nikt nie wymaże

W 83. rocznicę wołyńskiej „Krwawej niedzieli” trzeba to powiedzieć wprost: Wołyń będzie dzielił Polaków i Ukraińców jeszcze przez dekady. Będzie, bo populiści nie odpuszczą. Ważne, by historyczna emocja nie zdominowała innych ważnych spraw.

Publikacja: 09.07.2026 19:00

Bogusław Chrabota: Pamięci o zbrodni wołyńskiej wymazać się nie da. Liczy się jednak przyszłość

Bogusław Chrabota: Pamięci o zbrodni wołyńskiej wymazać się nie da. Liczy się jednak przyszłość

Foto: AdobeStock

Bogusław Chrabota

Na początek felietonu podziękowania dla prezydenta Nawrockiego za jego spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze, do czego namawiałem na tych łamach. Przeciwnicy Karola Nawrockiego nie wierzyli, że dojdzie do podania sobie rąk, ale prezydent wzniósł się ponad temperaturę emocjonalnego sporu i rozmawiał. Nie znamy pełnych szczegółów godzinnej dyskusji.

Konkluzja jest smutna i mało optymistyczna. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych” – mówi Karol Nawrocki. To jednak nie powinno dziwić; nikt przecież nie liczył, że w ciągu 60 minut rozmowy uda się rozwiązać nabrzmiałe problemy. Zwłaszcza że Kijów i Warszawa prowadzą całkiem osobne gry geopolityczne. Naprawdę ważne jest to, że do rozmowy doszło, że dialog jest możliwy. To przecież jedyna ścieżka do znormalizowania stosunków między narodami.

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