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Michał Szułdrzyński: Donald Trump radykalnie zmienia kurs wobec Wołodymyra Zełenskiego. Trzy wnioski dla Polski

Zmiana nastawienia Donalda Trumpa do Wołodymyra Zełenskiego ma poważne konsekwencje dla Polski. Jeszcze niedawno Trump twierdził, że Ukrainiec „nie ma żadnych kart”, dziś go chwali i chce dać mu licencję na Patrioty. Warszawa musi z tego wyciągnąć wnioski.

Publikacja: 09.07.2026 10:56

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Foto: REUTERS

Michał Szułdrzyński

Choć prezydent USA zdążył już nas przekonać o tym, jak istotną rolę w polityce odgrywają zmienne emocje, i to w dodatku jego własne, warto zwrócić uwagę na serdeczną atmosferę wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO.

Amerykański prezydent był pod wielkim wrażeniem swojego rozmówcy i sam podkreślał, że ich wzajemne relacje przeszły długą drogę – od wyproszenia ukraińskiego lidera z Gabinetu Owalnego w lutym zeszłego roku, gdy Trump wypowiedział słynne słowa: „nie macie żadnych kart”, opisując pozycję Ukrainy wobec Rosji, przez prośbę do Zełenskiego, by nie bombardował Moskwy podczas parady zwycięstwa 9 maja, aż po zdecydowany podziw w Ankarze.

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