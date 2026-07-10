Chen Guoyou, specjalny przedstawiciel platformy Chiny–Europa Środkowa i Wschodnia (China–CEEC) powołanej przy chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podkreślił, że Pekin chce z Warszawą współpracy opartej na zasadach rynkowych.

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– Chiny są gotowe do dalszego rozwoju handlu dwustronnego, importowania większej liczby wysokiej jakości, zorientowanych rynkowo polskich produktów o dużym potencjale wartości dodanej oraz zachęcania chińskich przedsiębiorstw do inwestowania w Polsce zgodnie z zasadami rynkowymi oraz lokalnymi przepisami i regulacjami – wskazuje w rozmowie z „Rz” Chen Guoyou.

Chiny i UE nakładają wzajemne bariery handlowe

Wcześniej przekazał, że Pekin rozumie polskie obawy dotyczące nierównowagi handlowej z Chinami. Zauważył przy tym, że wzmożony import z Chin wspomaga polski sektor przetwórczy i umożliwia naszym przedsiębiorcom sprzedaż przetworzonych produktów do krajów trzecich.

Z roku na rok deficyt handlowy w wymianie towarowej między Polską a Chinami się pogłębia. Tylko w 2025 r. kupiliśmy w Państwie Środka towary za 232,4 mld zł, a sprzedaliśmy za jedynie 13,2 mld zł. W efekcie rachunek wymiany był niekorzystny dla Polski na kwotę 232,4 mld zł.

Relacje gospodarcze między Chinami a Unią Europejską przechodzą przez trudny czas naznaczony nakładaniem wzajemnych barier handlowych.

Pekin wprowadził m.in. ograniczenia dotyczące eksportu metali ziem rzadkich i innych surowców krytycznych wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym i obronnym, utrudniając dostęp europejskim producentom. Bruksela z kolei nałożyła cła wyrównawcze na chińskie samochody elektryczne jako odpowiedź na fakt, że producenci z Chin korzystają z subsydiów państwowych, co zakłóca uczciwą konkurencję.

Pekin apeluje do Warszawy o „otwarte środowisko biznesowe”

Od lipca na terenie Wspólnoty obowiązują też nowe cła na import paczek z Chin. Ma to, zdaniem Brukseli, wyrównać szanse europejskich producentów w rywalizacji z firmami chińskimi, które – podobnie jak producenci chińskich samochodów – są dotowane ze środków publicznych.

Przedstawiciel chińskiego MSZ w rozmowie z nami zaapelował do polskich władz, aby te utrzymały dla chińskich firm „niedyskryminujące środowisko biznesowe”.

– Chiny mają nadzieję, że polski rząd będzie nadal zapewniał chińskim przedsiębiorstwom otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla inwestycji i działalności w Polsce – dodał przedstawiciel platformy China–CEEC

Platforma China – Central and Eastern European Countries została powołana przy chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2012 r. Ma wzmacniać relacje między Państwem Środka a krajami naszego regionu Europy w takich obszarach jak gospodarka, handel, rolnictwo, nauka i technologia.