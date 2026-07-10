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Jerzy Haszczyński: Kryzys ukraińsko-polski się nasila. Poprawy może już nie być

Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, a Polska z niej wyjdzie?

Publikacja: 10.07.2026 07:00

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS/Michael Kappeler

Jerzy Haszczyński

Kryzys ukraińsko–polski się nasila. Szybkiej poprawy nie będzie. A może nigdy. Żadne gesty nie wystarczą. Sprawa ma znaczenie fundamentalne – chodzi o to, jakim państwem chce być Ukraina – i to na dekady, zapewne do końca życia mojego i wielu czytelników też (życzę każdemu jak najdłuższego, w zdrowiu i szczęściu). Chodzi o wartości, o fundament ideologiczny, o bohaterów, o podejście do zbrodni.

Szef dyplomacji Radosław Sikorski słusznie podkreśla, że dyplomatyczne gaszenie pożarów wymaga ciszy. Tak naprawdę cisza przydałaby się nie tylko dyplomatom, ale na to nie ma co liczyć – emocje społeczne są zbyt duże i, niestety, niebezpieczne. Opozycja, nawet ta bardzo zasłużona dla ratowania ukraińskiej niepodległości, bierze udział w wyścigu o najbardziej antyukraińskie hasło.

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