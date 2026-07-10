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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Jak pisze Aneta Gawrońska w „Rzeczpospolitej”, pierwsze półrocze przyniosło wyraźne ożywienie na rynku mieszkaniowym. Na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali ponad 24 tys. mieszkań, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie do sprzedaży trafiło blisko 22 tys. nowych lokali, a oferta nadal przekracza 60 tys. mieszkań.
Tak wysoka podaż sprzyja stabilizacji cen. Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl podkreśla, że ewentualne wzrosty wynikają głównie ze zmian struktury dostępnej oferty, a nie z silnej presji cenowej. Zdaniem ekspertów w kolejnych miesiącach kupujący mogą liczyć nie tylko na utrzymanie stabilnych cen, ale także na większą liczbę promocji i rabatów. Kluczowym czynnikiem pozostają jednak decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
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Deweloperzy już nie sprzedają wszystkiego jak leci. Żeby zdobyć klienta, muszą przebić ofertę konkurencji. Jesienią mają powrócić duże akcje promoc...
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Na Bliskim Wschodzie nie udało się doprowadzić do deeskalacji konfliktu. Po kolejnej wymianie ataków między Stanami Zjednoczonymi i Iranem mediatorzy z Turcji i Pakistanu podjęli próbę wznowienia rozmów pokojowych, jednak zakończyły się one bez przełomu.
Największe obawy budzi sytuacja w Cieśninie Ormuz, gdzie ruch statków handlowych ponownie wyraźnie osłabł. Mimo że ceny ropy Brent spadły z okolic 79 do 73 dol. za baryłkę, armatorzy nadal obawiają się o bezpieczeństwo jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Każda kolejna eskalacja może ponownie przełożyć się na wzrost cen energii i presję inflacyjną.
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Administracja Donalda Trumpa przygotowuje się na długotrwałą eskalację napięcia z Iranem – twierdzi Axios. Według źródeł portalu konflikt coraz bar...
Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu ceł antydumpingowych na import opon z Chin. W zależności od producenta stawki wyniosą od 4,3 do 45,3 proc. i mają chronić europejski przemysł przed nieuczciwą konkurencją.
Bruksela argumentuje, że agresywna polityka cenowa chińskich producentów doprowadziła w ostatnich latach do istotnego pogorszenia sytuacji europejskich firm oraz redukcji zatrudnienia w branży. Nowe cła mają poprawić konkurencyjność producentów działających na rynku Unii Europejskiej.
Rosyjskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że w czerwcu budżet państwa odnotował pierwszą w tym roku nadwyżkę, która wyniosła około 3,7 mld dol.. Stało się to dzięki gwałtownemu wzrostowi wpływów ze sprzedaży surowców energetycznych, które były o blisko 40 proc. wyższe niż przed rokiem.
Na rynku kapitałowym uwagę inwestorów zwracają natomiast spółki z indeksu mWIG40. Segment średnich firm od początku roku zyskał około 20 proc., osiągając historyczne maksima. Zdaniem analityków jego zróżnicowana struktura sektorowa pozwala lepiej korzystać z poprawiającej się koniunktury gospodarczej.
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„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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