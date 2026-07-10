Zdaniem części naukowców asteroida może być fragmentem Księżyca, który po uderzeniu meteorytu wyrzucony został w przestrzeń kosmiczną.

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Chińska sonda kosmiczna wykonała pierwsze zdjęcia quasi-księżyca Ziemi

Sonda kosmiczna Tianwen-2, której nazwa oznacza „Pytania do niebios-2”, została wystrzelona 28 maja 2025 r. przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną (CNSA). Po podróży trwającej 400 dni i pokonaniu miliarda kilometrów dotarła na początku lipca 2026 r. w okolice asteroidy Kamo’oalewa. Wówczas z odległości ok. 20 km wykonała jej pierwsze zdjęcia.

Sonda pozostanie w pobliżu Kamo’oalewy do kwietnia 2027 r. Jednym z jej zadań jest zbadanie morfologii, składu chemicznego i struktury wewnętrznej asteroidy. W tym celu sonda najpierw spędzi kilka miesięcy na prowadzeniu rozpoznania obiektu. Następnie, dzięki połączeniu manewrów z dużą prędkością z wykorzystaniem specjalistycznego ramienia robotycznego, pobierze ok. 100 g próbek skalnych, które w specjalnej kapsule powrotnej trafią w listopadzie 2027 r. na Ziemię, a dokładnie na pustynię Gobi.

Poprzez analizę pobranych próbek naukowcy chcą potwierdzić ich ewentualne księżycowe pochodzenie. Ponadto mają nadzieję lepiej zrozumieć historię geologiczną Księżyca oraz to, jak promieniowanie słoneczne i grawitacja wpływają na obiekty bliskie Ziemi.

Tianwen-2, po wypełnieniu części misji związanej z asteroidą Kamo’oalewa, uda się w kierunku komety 311P. Będzie przy tym korzystać z manewru wspomagania grawitacyjnego. Dotarcie w pobliże komety nastąpić ma w styczniu 2035 r.

Asteroida 469219 Kamo’oalewa. Jeden z siedmiu znanych quasi-księżyców Ziemi

Asteroida 469219 Kamo’oalewa (2016 HO3) odkryta została w kwietniu 2016 r. za pomocą teleskopu Pan-STARRS 1 znajdującego się na Hawajach.

Asteroida jest jednym z siedmiu znanych obecnie quasi-księżyców. Nazwę tę naukowcy nadają małym, bardzo odległym obiektom, które nie oddziałują na pływy na naszej planecie ani nie posiadają innych cech charakterystycznych Księżyca. Mimo to są uważane za podobne do niego, ponieważ pozostają w naszym kosmicznym sąsiedztwie przez dłuższy czas, co stwarza wyjątkowe możliwości badania obiektów bliskich Ziemi (NEO), takich jak asteroidy, oraz wpływu, jaki wywierają na nie takie czynniki jak promieniowanie słoneczne i grawitacja.

Asteroida Kamo’oalewa jest najbardziej znanym z quasi-księżyców Ziemi. Krąży wokół Słońca, chociaż jej zsynchronizowana trajektoria utrzymuje ją blisko orbity naszej planety, co uzasadnia uznanie jej za quasi-satelitę. Według szacunków jej średnica wynosi 40-100 metrów.