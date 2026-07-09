Naukowcy z zespołu kierowanego przez Kaixiana Wanga z Shandong University w Chinach sprawdzili, czy wiek pierwszego stosunku seksualnego może wpływać na późniejszą kondycję organizmu. Wyniki badania opisuje portal PsyPost. Badacze odwołali się do tzw. perspektywy całego cyklu życia, zgodnie z którą wydarzenia z dzieciństwa i okresu dojrzewania mogą oddziaływać na zdrowie w dorosłym wieku oraz na rozwój chorób.

Reklama Reklama

Naukowcy zbadali geny, które mogą wpływać na podejmowanie wcześniejszej inicjacji seksualnej

Dotychczas wczesne doświadczenia seksualne kojarzono przede wszystkim z ryzykiem infekcji przenoszonych drogą płciową, nieplanowanymi ciążami nastolatek czy większą liczbą partnerów seksualnych. Autorzy nowej analizy zwracają jednak uwagę na inne mechanizmy. Wcześniejsze rozpoczęcie dojrzewania sprawia, że organizm jest dłużej wystawiony na działanie hormonów płciowych, co zwiększa stres oksydacyjny i uszkadza materiał genetyczny. Z kolei nieplanowane ciąże i trudne doświadczenia z młodości mogą prowadzić do przewlekłego stresu, który przez lata obciąża układy odpornościowy i sercowo-naczyniowy.

Aby zbadać zależność przyczynowo-skutkową, naukowcy wykorzystali randomizację mendelowską. To metoda, która analizuje warianty genetyczne przypisane człowiekowi od urodzenia i zakłada, że w momencie poczęcia ludzie losowo dziedziczą geny, które sprawiają, że są nieco bardziej lub mniej skłonni do określonych zachowań. Dzięki temu można częściowo ograniczyć wpływ czynników zakłócających, takich jak poziom wykształcenia, zamożność czy środowisko życia.

Badacze korzystali z ogromnych baz danych obejmujących setki tysięcy osób pochodzenia europejskiego, w tym z informacji UK Biobank. Najpierw wskazali warianty genetyczne związane z wcześniejszym wiekiem inicjacji seksualnej, a następnie porównali je z markerami starzenia, długością życia, długością życia rodziców oraz wskaźnikiem kruchości fizycznej.

Wcześniejsza inicjacja wiązała się z krótszym życiem

Analiza wykazała, że genetyczna predyspozycja do wcześniejszego rozpoczęcia współżycia wiązała się z wcześniejszym zgonem, większą kruchością fizyczną i gorszym wynikiem w złożonym wskaźniku zdrowego starzenia. Oprócz tego badacze wyodrębnili czynniki odpowiadające za całkowity negatywny efekt starzenia. Okazało się, że cztery główne to kruchość fizyczna, poczucie nieszczęścia lub depresja, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz ADHD.

Występowanie tego ostatniego we wczesnym życiu może sprzyjać impulsywnym zachowaniom, w tym wcześniejszym doświadczeniom seksualnym, a później zwiększać ryzyko problemów zdrowotnych. Z kolei negatywne stany emocjonalne mogą obciążać układ sercowo-naczyniowy, a choroby takie jak POChP, często związane z paleniem i ryzykownym stylem życia, dodatkowo osłabiają organizm. Wszystko to powoduje reakcję łańcuchową, która ostatecznie prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia w starszym wieku.

Autorzy badania zaznaczają, że znaczenie wczesnej inicjacji seksualnej może różnić się między kulturami, dlatego potrzebne są dalsze badania w bardziej zróżnicowanych populacjach.