Projekt trafi teraz do Senatu, a przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 r. Za ustawą głosowało 427 posłów, pięciu było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowe konta mają być dobrowolne i dostępne dla osób pełnoletnich. Będzie można na nich gromadzić różne aktywa, m.in. akcje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz zakładać lokaty.

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Do 100 tys. zł bez podatku

OKI będą prowadzić banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i dobrowolne fundusze emerytalne. Podstawowe czynności, takie jak otwarcie konta, wpłaty i wypłaty, mają być bezpłatne. W przeciwieństwie np. do IKE, jedna osoba będzie mogła posiadać więcej niż jedno OKI.

Najważniejszą zachętą dla inwestorów ma być zwolnienie dochodów osiągniętych z aktywów zgromadzonych na OKI z podatku Belki. Te aktywa będą jednak podlegać opodatkowaniu podatkiem od wartości aktywów, po przekroczeniu ustawowych limitów.

Aktywa inwestycyjne takie jak akcje czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych będą zwolnione z podatku do kwoty 100 tys. zł.

W przypadku aktywów oszczędnościowych jak lokaty bankowe lub skarbowe obligacje oszczędnościowe limit zwolnienia wyniesie 25 tys. zł.

W przypadku przekroczenia tych ustawowych limitów nadwyżka będzie podlegać podatkowi, który ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu. Na stronie rządowej czytamy, że stawka wyniesie 19 proc. wartości stopy referencyjnej NBP obowiązującej 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy i w 2027 r. będzie to 0,85 proc. Rząd zapowiada również, że od 2030 r. wartość aktywów zwolnionych z opodatkowania będzie waloryzowana o wskaźnik inflacji z pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego.

Rząd liczy na większą aktywność inwestorów

OKI ma być rozwiązaniem zarówno dla osób, które dopiero zaczynają inwestować, jak i dla bardziej doświadczonych inwestorów. Resort finansów przekonuje, że system będzie prosty, elastyczny i płynny, bo wpłat oraz wypłat będzie można dokonywać bez konieczności zamrażania środków na wiele lat.

Rząd zakłada, że Obywatelskie Konta Inwestycyjne mogą zwiększyć zainteresowanie rynkiem kapitałowym i skierować dodatkowe środki na Giełdę Papierów Wartościowych. Według szacunków do 2030 r. na GPW może trafić około 25 mld zł, a do 2040 r. nawet 74 mld zł.