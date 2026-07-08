Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Nagranie szybko zaczęło krążyć w sieci, a sprawą zajęła się policja. W środę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że w związku z zajściem zatrzymano dwie osoby.
Do zdarzenia doszło w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak podał „Głos Wielkopolski”, dwóch mężczyzn, w tym Przemysław Gregorek z Konfederacji, weszło 3 lipca do budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie zaczepiali pracującą tam obywatelkę Ukrainy, zadawali jej prowokacyjne pytania dotyczące m.in. Stepana Bandery i Ukrainy oraz nagrywali ją bez jej zgody.
Nagranie z zajścia trafiło później do internetu i wywołało falę hejtu wobec kobiety.
Film w krótkim czasie rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych, wywołując oburzenie i liczne komentarze dotyczące granic politycznej agitacji, nękania oraz bezpieczeństwa cudzoziemców pracujących i mieszkających w Polsce.
Nagranie zostało odebrane przez wielu internautów jako próba publicznego upokorzenia kobiety i wzbudzenia antyukraińskich emocji. W sieci pojawiły się głosy, że podobne zachowania nie powinny mieć miejsca ani w przestrzeni publicznej, ani tym bardziej na terenie uczelni.
Jak poinformował Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, kobieta zgłosiła się na komisariat po publikacji nagrania w sieci. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiały elektroniczne, przesłuchali pokrzywdzoną i wspólnie z prokuraturą analizowali zachowanie osób widocznych na nagraniu pod kątem odpowiedzialności karnej. W środę przekazano, że w związku z incydentem zatrzymano dwie osoby.
Czytaj więcej
Prawo i Sprawiedliwość nie zyskuje wyborców, nawet gdy jej główny rywal, Koalicja Obywatelska, ma poważne problemy – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz...
Postępowanie prowadzone jest w kierunku pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć kobietę w oczach opinii publicznej i narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o art. 212 kodeksu karnego. Podejrzanym grożą grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Śledczy zapowiadają też analizę zachowania innych osób obecnych podczas incydentu.
Do sprawy odniósł się minister Marcin Kierwiński. Jak przekazał w mediach społecznościowych, policjanci zatrzymali dwie osoby.
„W związku z incydentem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu policjanci zatrzymali dwie osoby. Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach Polska Policja będzie reagować zdecydowanie” – poinformował minister.
Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących statusu zatrzymanych ani ewentualnych zarzutów, jakie mogłyby im zostać postawione.
Interwencję w sprawie zapowiedziała też posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która skierowała do władz Uniwersytetu Ekonomicznego pytania dotyczące przebiegu zdarzenia, działań ochrony oraz ewentualnych zmian w procedurach bezpieczeństwa. „Głos Wielkopolski” poinformował, że również zwrócił się do uczelni z pytaniami w tej sprawie. Odpowiedzi na razie nie opublikowano.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas