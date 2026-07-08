Według trzech źródeł CNN komunikaty o nieaktualnych współrzędnych i potrzebie ich ponownej weryfikacji pojawiły się w najważniejszej bazie danych na temat obiektów w Iranie, służącej do wyznaczania celów. Dodanie nowego obiektu do listy celów wymagało zatwierdzenia przez wyższego rangą oficera.

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Pośpiech wygrał z procedurami? Wywiad ostrzegał przed błędem

Po podjęciu decyzji o wojnie przez prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańscy dowódcy, jak ujawniły źródła CNN, zignorowali te komunikaty i pospiesznie zatwierdzali cele. Zdążono zaktualizować dane tylko w przypadku obiektów uznanych za najważniejsze – przede wszystkim mobilnych stanowisk rakietowych i samolotów, zagrażających siłom USA. Informacje o celach stacjonarnych opierały się zaś niekiedy na danych wywiadowczych sprzed ponad dekady.

Jednym ze skutków było zbombardowanie pierwszego dnia nalotów, 28 lutego, szkoły podstawowej dla dziewcząt zamiast obiektu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w Minabie nad Zatoką Perską, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Szkoła znajdowała się kiedyś na terenie bazy marynarki wojennej IRGC, co ukazywały zdjęcia satelitarne z 2013 r. Na zdjęciach z 2016 r. widać jednak, że budynek szkoły został wydzielony z kompleksu i odgrodzony siatką. Na fotografiach z grudnia 2025 r. na dziedzińcu szkolnym widać było już dziesiątki osób, prawdopodobnie dzieci.

Jeden z analityków wojskowych miał – według źródeł CNN – dostrzec zmiany w tym miejscu, ale jego narzędzie nie było zintegrowane z oficjalną bazą danych i aktualizacja nie została przekazana we właściwy sposób.

Informacje o korzystaniu przez Amerykanów z przestarzałej bazy danych wywiadowczych ujawnił już w marcu dziennik „New York Times”.

Media: Jeden z najtragiczniejszych błędów USA w historii

Pentagon odmówił komentarza w tej sprawie ze względu na trwające od czterech miesięcy śledztwo wojskowe.

W wyniku amerykańskiego uderzenia z 28 lutego w szkole w Minabie miało zginąć 175 osób, z czego, jak podawały irańskie agencje informacyjne, większość stanowiły dzieci w wieku 7–12 lat. Amerykańskie media oceniają tę sytuację jako jeden z najtragiczniejszych w skutkach błędów wojska USA w ostatnich dekadach.