O zagrożeniu informują Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Reklama Reklama

Czytaj więcej Rolnictwo Plaga w USA. Trwa walka ze śrubowcem nowoświatowym W Stanach Zjednoczonych trwa walka ze śrubowcem nowoświatowym (NWS). Wykorzystywane są metody biologiczne i rozwiązania farmakologiczne. Władze Tek...

Salmonella w zupkach chińskich. Służby w Europie ostrzegają

Służby potwierdziły od listopada 2025 r. do czerwca 2026 r. 106 zachorowań na salmonellozę w 14 europejskich krajach, w tym m.in. w Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Co najmniej 49 osób wymagało hospitalizacji.

Najbardziej prawdopodobne źródło zakażenia, według ustaleń EFSA i ECDC, stanowią zupki błyskawiczne o smaku kurczaka i ostrego kurczaka należące do tej samej marki, podaje Rynek Zdrowia powołując się na oficjalny komunikat.

Mimo że nie ma w nim podanej nazwy producenta, to laboratoria w Niemczech i na Litwie alarmowały o wykryciu bakterii Salmonella w zupkach chińskich o smakach chicken i hot chicken marki REEVA produkowanych przez Euro Food Service z Ukrainy. Z kolei sama firma Reeva Foods podała informację o podejrzeniu wykrycia bakterii Salmonella w jednej z partii makaronu przeznaczonej na bałtyckie rynki. W związku z tym w Niemczech podjęto już decyzję o wycofaniu ze sprzedaży produktu REEVA Instant Noodle Dish Chicken Flavor 60 g (partia L0126) z terminem przydatności do 5 kwietnia 2027 r.

Czy do Polski trafiły zupki chińskie skażone bakterią Salmonella?

W związku z zakażeniami Salmonellą krajowe służby nie wydały w Polsce na razie żadnych ostrzeżeń dotyczących żywności. Nie podały też komunikatów informujących o powiązaniu zakażeń bakterią z produktami dostępnymi na krajowym rynku.

Zupki chińskie marki REEVA można kupić w naszym kraju przede wszystkim w sklepach, które oferują produkty z Europy Wschodniej.

Salmonelloza: Co to za choroba?

Salmonelloza to ostra choroba zakaźna wywołana bakterią Salmonella. Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą pokarmową – po spożyciu skażonych jaj, surowego mięsa lub niepasteryzowanego nabiału.

Głównymi objawami choroby są: ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, gorączka i ból głowy. Salmonelloza trwa najczęściej od kilku do kilkunastu dni i tylko w niektórych przypadkach wymaga hospitalizacji. W trakcie choroby należy pamiętać o piciu dużej ilości płynów i uzupełnianiu elektrolitów, aby nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Salmonelloza jest groźna przede wszystkim dla małych dzieci, seniorów i osób z osłabioną odpornością.