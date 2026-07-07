Jak wynika z danych firmy CBRE, centra handlowe nie oddają pola sprzedaży internetowej i powiększają liczbę dostępnych sklepów stacjonarnych. W zeszłym roku największy wzrost liczby punktów handlowych – o 85 – odnotowała kategoria „dom”. Rynek wzbogacił się także o 72 nowe sklepy spożywcze oraz 70 punktów usługowych. Z kolei oferta restauracji i kawiarni powiększyła się o 52 lokale.

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Dane dotyczą ponad 800 obiektów handlowych w Polsce i nie obejmują sklepów wolnostojących.

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Sklep stacjonarny kluczowym elementem strategii

Rozwój kanałów sprzedaży internetowej nie okazał się zabójczy dla handlu stacjonarnego. W ostatnich miesiącach fizyczne sklepy wręcz odbudowują swoją pozycję na rynku. Jeszcze w zeszłym roku – jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego – udział e-commerce w zakupach detalicznych rósł i pod koniec roku przekroczył 10 proc. ogółu sprzedaży w Polsce. Ten rok przyniósł jednak odwrócenie trendu – przykładowo w kwietniu sprzedaż internetowa odpowiadała już tylko za 8,6 proc. sprzedaży detalicznej ogółem. W każdym z pozostałych miesięcy tego roku udział e-commerce był niższy niż 10 proc.

Anna Wysocka, szefowa działu handlowego w CBRE, wyjaśnia, że sprzedaż tradycyjna utrzymuje stabilną pozycję, szczególnie w kategoriach wymagających bezpośredniego kontaktu z produktem lub usługą.

– Dla wielu marek sklep stacjonarny pozostaje kluczowym elementem strategii omnichannel – miejscem budowania relacji z klientem, wzmacniania wizerunku oraz testowania nowych konceptów. W efekcie decyzje ekspansyjne podejmowane są dziś bardziej selektywnie, w oparciu o analizę przepływów klientów, struktury otoczenia i potencjału danej lokalizacji – mówi Wysocka.

30 nowych marek w Polsce

Z danych CBRE wynika też, że w zeszłym roku do Polski weszło 30 nowych marek – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Reprezentują one szerokie spektrum branż – od health & beauty i mody, przez akcesoria, po specjalistyczne produkty spożywcze i gastronomię.

Autorzy raportu podają, że handel konwencjonalny wciąż odgrywa istotną rolę w sprzedaży detalicznej, bo ewoluuje w kierunku bardziej lokalnym i budującym doświadczenia. Te czynniki pozytywnie wpływają na chęć Polaków do odwiedzania sklepów stacjonarnych.

„Zdecydowana większość marek rozpoczyna działalność w centrach handlowych, jednak coraz częściej uzupełniają one tę strategię o parki handlowe oraz ulice handlowe” – podaje w raporcie CBRE.

Rosnące wynagrodzenia i utrzymująca się na stabilnym poziomie inflacja zwiększają apetyt Polaków na zakupy. GUS zaraportował, że od stycznia do maja sprzedaż w sklepach detalicznych – bez uwzględniania zmian cen – wzrosła w ujęciu rocznym o 2,9 proc. To kontynuacja długoletniego trendu: w 2025 r. wolumen zakupów wzrósł o 4,3 proc., a w 2024 r. o 2,7 proc.

Kanał e-commerce największy udział w sprzedaży ogółem w Polsce ma w kategorii „odzież i obuwie”. Prawie co czwarty produkt (23,6 proc.) z tej kategorii nabywamy, nie wychodząc z domu. Chętnie przez Internet kupujemy też prasę i książki (20,4 proc. udziału e-commerce) oraz meble i sprzęt RTV i AGD (19,4 proc.). Z kolei najmniejszą popularnością cieszą się internetowe zakupy żywności, napojów i tytoniu (0,9 proc.), samochodów i części do nich (3,4 proc.) oraz leków i kosmetyków (9,1 proc.).