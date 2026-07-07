Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroni sprawcę wypadku lub kolizji przed finansowymi kosztami naprawy uszkodzeń oraz leczenia poszkodowanych.

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Od czego zależą kary za brak OC nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, wysokość kar za brak OC reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wysokość kary zależy od:

minimalnego wynagrodzenia w Polsce – oznacza to, że kary wzrastają co roku, podobnie jak najniższa pensja, która w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto;

rodzaju pojazdu (kara w przypadku motocykli wynosi jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia, dla aut osobowych – dwukrotność minimalnej pensji, a dla ciężarówek – trzykrotność);

okresu bez ubezpieczenia (od 1 do 3 dni – kara w wysokości 20 proc. pełnej opłaty, od 4 do 14 dni – 50 proc. maksymalnej opłaty, powyżej 14 dni – kara w pełnej wysokości).

Wysokość kar za brak OC. Nawet 9610 zł dla właściciela samochodu osobowego

Oto aktualna wysokość kar dla właściciela samochodu osobowego w przypadku braku OC przez okres:

od 1 do 3 dni – 1920 zł,

od 4 do 14 dni – 4810 zł,

powyżej 14 dni – 9610 zł.

Maksymalna kara dla właścicieli ciężarówek wynosi z kolei w przypadku braku polisy OC przez okres:

od 1 do 3 dni – 2880 zł,

od 4 do 14 dni – 7210 zł,

powyżej 14 dni – 14 420 zł.

W przypadku innych pojazdów (np. motocykli) kary wynoszą odpowiednio:

od 1 do 3 dni – 320 zł,

od 4 do 14 dni – 800 zł,

powyżej 14 dni – 1600 zł.

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Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: Czym się zajmuje?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powołany został w 1990 r. Wykonuje zadania określone w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

UFG zajmuje się przede wszystkim wypłatą odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym, gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji nie posiadał ważnego OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Instytucja jest również uprawniona do kontrolowania, czy kierowcy posiadają ważną polisę OC. W przypadku jej braku UFG ma prawo wystawić wezwanie do zapłaty.

Na stronie internetowej UFG można sprawdzić, czy dany pojazd posiada ubezpieczenie OC. W specjalnej wyszukiwarce wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.