Kary za brak OC. Nawet 9610 zł za kilkanaście dni spóźnienia
Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroni sprawcę wypadku lub kolizji przed finansowymi kosztami naprawy uszkodzeń oraz leczenia poszkodowanych.
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Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, wysokość kar za brak OC reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Wysokość kary zależy od:
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Oto aktualna wysokość kar dla właściciela samochodu osobowego w przypadku braku OC przez okres:
Maksymalna kara dla właścicieli ciężarówek wynosi z kolei w przypadku braku polisy OC przez okres:
W przypadku innych pojazdów (np. motocykli) kary wynoszą odpowiednio:
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Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powołany został w 1990 r. Wykonuje zadania określone w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
UFG zajmuje się przede wszystkim wypłatą odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym, gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji nie posiadał ważnego OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
Instytucja jest również uprawniona do kontrolowania, czy kierowcy posiadają ważną polisę OC. W przypadku jej braku UFG ma prawo wystawić wezwanie do zapłaty.
Na stronie internetowej UFG można sprawdzić, czy dany pojazd posiada ubezpieczenie OC. W specjalnej wyszukiwarce wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.
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