Dyskusja na temat wprowadzenia ograniczeń przy przedłużaniu prawa jazdy starszym kierowcom toczy się od lat. Kluczowym argumentem są kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Okazją do wprowadzania zmian mógł być moment wejścia nowych unijnych przepisów dotyczących okresu ważności dokumentów. Wszystko wskazuje jednak na to, że termin ważności prawa jazdy dla seniorów nadal będzie taki sam, jak dla pozostałych kierowców.

Reklama Reklama

Kierowców czeka wymiana bezterminowego prawa jazdy. Kiedy nastąpi?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, wszystkie nowe prawa jazdy wydawane od 19 stycznia 2013 r. posiadają datę ważności, która nie może przekraczać 15 lat. Niedługo zmiany obejmą również kierowców posiadających bezterminowe prawo jazdy. Proces wymiany dokumentów ruszy 19 stycznia 2028 r. Kierowcy będą mieli czas na wyrobienie nowego prawa jazdy do 18 stycznia 2033 r. Po tej dacie dokumenty wydane bezterminowo stracą ważność, a wtedy kierowcy groził będzie mandat za jazdę bez uprawnień w wysokości 1500 zł. Akcja będzie rozłożona na pięć lat ze względu na ogromną skalę dokumentów podlegających wymianie. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 15 mln kierowców.

Co z terminem ważności prawa jazdy dla seniorów? Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

Propozycja Komisji Europejskiej zakładała pierwotnie, że starsi kierowcy powyżej 70. roku życia mieliby przechodzić badania lekarskie co 5 lat, by przedłużyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Tym samym termin ważności prawa jazdy wynosiłby dla nich 5 lat, tak jak w przypadku zawodowych kierowców.

Parlament Europejski PE nie poparł jednak tej propozycji, pozostawiając krajom członkowskim wolną rękę co do ewentualnego skrócenia ważności uprawnień kierowców powyżej 65. roku życia.

Wymiana prawa jazdy. Co trzeba zrobić? Ile to kosztuje?

Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy przy wymianie dokumentów nie muszą poddawać się badaniom lekarskim. Są one konieczne jedynie wtedy, gdy dokument został wydany na czas określony ze względu na stan zdrowia. Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy należy złożyć w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub dzielnicy. Trzeba również dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł. Do wniosku należy dołączyć:

aktualną, kolorową fotografię (35x45 mm),