Okazuje się, że w większości przypadków, aby prowadzić kampera, wystarczy posiadać prawo jazdy kategorii B.

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Jakie prawo jazdy trzeba mieć, żeby prowadzić kampera?

Jak wynika z przepisów, uprawnienia potrzebne do prowadzenia kampera zależą od jego dopuszczalnej masy całkowitej (dmc). Pod tym pojęciem natomiast, jak wynika z art. 2 pkt. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozumie się „największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze”.

Tym samym, aby prowadzić kampera, należy mieć prawo jazdy:

kategorii B – dla auta, którego dmc nie przekracza 3,5 tony;

kategorii C1 – wymagane, gdy dmc auta mieści się w przedziale od 3,5 do 7,5 tony;

kategorii C – konieczne dla największych pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony.

Większość kamperów dostępnych w polskich wypożyczalniach to pojazdy o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony, do których prowadzenia wystarczające jest prawo jazdy kategorii B. Zawsze jednak należy sprawdzić informacje o dmc w dowodzie rejestracyjnym auta.

Prawo jazdy to nie wszystko. Oto dodatkowe wymagania wypożyczalni kamperów

Okazuje się jednak, że samo posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii może być niewystarczające, aby wypożyczyć kampera. Wiele wypożyczalni wprowadza bowiem swoje wewnętrzne dodatkowe wymagania dla osób wypożyczających tego typu pojazdy. Wszystko z powodu tego, że kampery ze względu na swoją wielkość prowadzi się inaczej niż zwykłe samochody osobowe.

Jakie dodatkowe wymagania mają wypożyczalnie? Sprawdziliśmy kilka ofert i okazuje się, że wymagania te dotyczą przede wszystkim wieku kierowcy oraz posiadanego doświadczenia w kierowaniu pojazdami.

Przykładowo firma wynajmująca kampery z okolic Warszawy wymaga, aby osoba wypożyczająca kampera miała ukończony co najmniej 26. rok życia i jednocześnie posiadała prawo jazdy od minimum 3 lat. Podobne wymagania ma jedna z wypożyczalni na Dolnym Śląsku. Kierowca zainteresowany wynajmem tam kampera musi także posiadać prawo jazdy od przynajmniej 3 lat. Minimalny wiek wynajmującego jest tu jednak nieco niższy i wynosi 25 lat. Taki sam minimalny wiek wymagany jest przez wypożyczalnię w okolicach Gdańska. Tam jednak kierowca musi posiadać prawo jazdy od co najmniej 4 lat.

Ile kosztuje wypożyczenie kampera w 2026 r.?

Koszt wynajęcia kampera jest zróżnicowany. Zależy przede wszystkim od sezonu oraz liczby dni, na które wypożyczane jest auto. Znaczenie ma również konkretny model pojazdu.

We wspomnianej wypożyczalni w okolicy Warszawy cena za dobę wynajmu kampera w sezonie wysokim obejmującym m.in. wakacje wynosi 1500 zł. Znacznie niższa stawka za dobę w tym samym sezonie obowiązuje w wypożyczalni na Dolnym Śląsku. To 720 zł z zastrzeżeniem, że minimalny czas wynajmu wynosi 5 dób. Z kolei chcąc wynająć kamper w sezonie wysokim w wypożyczalni w okolicach Gdańska trzeba liczyć się ze stawką – w zależności od konkretnego modelu auta – od 590 do 740 zł za dobę (minimalny czas wynajmu to 4 doby).

Do ceny wynajmu zazwyczaj doliczyć należy jeszcze opłatę serwisową oraz kaucję zwrotną w wysokości kilku tysięcy złotych.