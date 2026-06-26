Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych jest obecnie na etapie opiniowania. W ostatnich dniach uwagi do projektu zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji. Wcześniej swoje zastrzeżenia przedstawiły samorządy.

Reklama Reklama

Zasady wydawania kart parkingowych mają się zmienić. Ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością

Karta parkingowa uprawnia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do parkowania na tzw. kopertach. Zgodnie z obecnymi przepisami jej uzyskanie wymaga złożenia wniosku osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany zakładają zniesienie tego obowiązku. Celem jest uproszczenie procedur i likwidacja barier utrudniających osobom z niepełnosprawnością korzystanie z przysługujących im uprawnień. To odpowiedź na zgłaszane od dawna postulaty osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

Według autorów projektu, obowiązek osobistego złożenia wniosku stanowi istotną barierę dla wielu osób niepełnosprawnych, szczególnie dla tych, które zmagają się z najcięższymi ograniczeniami w poruszaniu się, co niejednokrotnie uniemożliwia im skorzystanie z przysługujących uprawnień.

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji. Projekt nie znosi obowiązku osobistego złożenia wniosku

Rządowe Centrum Legislacji wskazuje na konieczność doprecyzowania przepisów. Zwraca uwagę, że projekt w obecnym kształcie nie realizuje deklarowanej w uzasadnieniu intencji zniesienia obowiązku osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej. Nie wprowadza również przepisu, który określałby alternatywne formy składania wniosku, takie jak złożenie przez pełnomocnika, przesłanie pocztą czy złożenie w formie elektronicznej.

„W efekcie projekt nie tylko nie znosi obowiązku osobistego złożenia wniosku, ale także nie zapewnia żadnej podstawy prawnej do stosowania innych form działania strony. Jeżeli rzeczywistą intencją projektodawcy jest umożliwienie składania wniosków w sposób inny niż osobisty, konieczne jest wprowadzenie przepisu, który jednoznacznie dopuszcza takie formy" – czytamy w uwagach przedstawionych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Samorządy ostrzegają przed nadużyciami. Czego dotyczą zastrzeżenia?

Zastrzeżenia do planowanych zmian zgłaszały wcześniej także samorządy. Związek Powiatów Polskich ostrzega przed powrotem do nadużyć sprzed reformy z 2013 r., wskazując na ryzyko wykorzystywania kart przez osoby nieuprawnione.

„Zniesienie obowiązku może prowadzić do sytuacji, w których karty będą wykorzystywane głównie przez osoby trzecie, podczas gdy osoba uprawniona – ze względu na stan zdrowia – faktycznie nie korzysta z możliwości przemieszczania się. W kontekście ograniczonej liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami pozostaje to w sprzeczności z celem regulacji” – podkreśla Związek Powiatów Polskich.

Komu przysługuje karta parkingowa i jak się o nią ubiegać?

Karta parkingowa przysługuje osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą uzyskać kartę parkingową tylko jeśli przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Obecnie wniosek o wydanie karty parkingowej trzeba złożyć osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i dołączyć do niego oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność, dowód opłaty za wydanie karty (21 zł), aktualne zdjęcie i ewentualnie upoważnienie do odbioru karty.

Zgodnie z założeniami, po zmianach nie będzie trzeba składać wniosku osobiście, a zamiast okazania oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wystarczy załączyć jego kopię.