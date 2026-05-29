Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, który zakłada m.in. postulowane od dawna zniesienie obowiązku osobistego składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnością. Dokument jest obecnie w fazie opiniowania. Krytycznie do proponowanych zmian odnosi się Związek Powiatów Polskich.

Karta parkingowa jest dokumentem, który uprawnia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do parkowania na tzw. kopertach. Aktualnie osoby starające się o nią muszą składać wnioski osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Projekt rozporządzenia zakłada zniesienie tego obowiązku. Proponowane zmiany mają na celu uproszczenie procedur i likwidację barier utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im uprawnień. Przygotowane regulacje są odpowiedzią na zgłaszane od dawna postulaty osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych.

Jak wyjaśniają autorzy projektu, obowiązek osobistego złożenia wniosku stanowi istotną barierę dla wielu osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dla tych, które zmagają się z najcięższymi ograniczeniami w poruszaniu się. W wielu przypadkach uniemożliwia to skorzystanie z przysługujących im uprawnień.

Samorządy sprzeciwiają się zmianom. Ostrzegają przed nadużyciami

Jak informuje Portal Samorządowy, Związek Powiatów Polskich krytykuje planowane zmiany, ostrzegając przed powrotem do nadużyć sprzed reformy z 2013 r. Samorządowcy wskazują na ryzyko wykorzystywania kart przez osoby nieuprawnione.

„Zniesienie obowiązku może prowadzić do sytuacji, w których karty będą wykorzystywane głównie przez osoby trzecie, podczas gdy osoba uprawniona – ze względu na stan zdrowia – faktycznie nie korzysta z możliwości przemieszczania się. W kontekście ograniczonej liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami pozostaje to w sprzeczności z celem regulacji” – podkreśla Związek Powiatów Polskich.

Samorządowcy zwracają również uwagę na zmianę wprowadzającą obowiązek dostarczenia kopii orzeczeń o niepełnosprawności. Zdaniem Związku Powiatów Polskich jest to nieuzasadnione, ze względu na to, że wniosek składa się zazwyczaj w tym samym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał dane orzeczenie i dysponuje taką dokumentacją. Jak tłumaczy ZPP, zwiększy to niepotrzebnie obciążenia administracyjne i wydłuży obsługę.

Jak uzyskać kartę parkingową? Komu przysługuje?

Karta parkingowa przysługuje osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą uzyskać kartę parkingową wyłącznie, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Obecnie wniosek o wydanie karty parkingowej trzeba złożyć osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i dołączyć do niego:

oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność;

dowód opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł),

aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta (wymiary: 35 mm x 45 mm, brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach),

upoważnienie do odbioru karty, jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, nie będzie już trzeba składać wniosku osobiście, a zamiast okazania oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wystarczy załączyć jego kopię.