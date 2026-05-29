Dotychczasowy model wyglądał tak, że klient oddawał opakowanie, odbierał kupon, a później musiał wykorzystać go w określonym punkcie i w wyznaczonym czasie. Takie bony bardzo często trafiały do portfela, a klienci o nich zapominali, przez co traciły ważność. Teraz w niektórych recyklomatach papierowe kupony zostaną zastąpione bezpośrednim zwrotem pieniędzy na kartę płatniczą. Dzięki temu klient będzie mógł odzyskać kaucję w kilkadziesiąt sekund, bez wizyty przy kasie i bez konieczności realizowania bonu w konkretnym sklepie – informuje portal „Super Biznes”.

Koniec kuponów i mniej formalności dla klientów

Rozwiązanie zostało opracowane przez ACTION S.A. i Fiserv Polska. Po oddaniu opakowania do recyklomatu system sam oblicza należną kwotę, a terminal inicjuje wypłatę. Konsument zatwierdza transakcję kartą lub płatnością mobilną. Następnie środki trafiają na rachunek karty. W ten sposób wypłacona kaucja nie ma terminu ważności, co potencjalnie może zwiększyć zainteresowanie zwrotem opakowań. Jest to pierwsza na polskim rynku integracja tego typu.

Recyklomaty mają ułatwić zwrot butelek także poza sklepami

Zmieniają się nie tylko płatności, ale również same urządzenia do przyjmowania opakowań. Nowe recyklomaty od ACTION S.A. mają wbudowany kompresor, który pozwala obsługiwać również wcześniej zgniecione butelki PET.

Zmodernizowane recyklomaty będą mogły dzięki temu przyjmować większą liczbę opakowań i być nawet czterokrotnie rzadziej opróżniane. Wynika to z tego, że po przyjęciu butelek są one kompresowane do 93 proc. i belowane na miejscu. Według producenta surowiec z 12 worków o pojemności 120 litrów może zmieścić się w jednej kostce o wymiarach 75 × 60 × 50 cm. Dzięki temu recyklomaty będą mogły być instalowane nie tylko w sklepach, ale również na osiedlach, przy punktach handlowych i w przestrzeni publicznej.