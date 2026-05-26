Czym jest Wirtualna Elektrownia UNIMOT?

Wirtualna Elektrownia UNIMOT to system agregujący wiele rozproszonych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych, a także magazynów energii – i zarządzający nimi jak jednym, spójnym podmiotem na rynku energii. Wirtualna Elektrownia działa jak inteligentny pośrednik między instalacją OZE a rynkiem, zamieniając każdą wyprodukowaną jednostkę energii w maksymalny przychód.

W praktyce właściciel instalacji OZE, przystępując do Wirtualnej Elektrowni UNIMOT, oddaje zarządzanie handlową stroną produkcji wyspecjalizowanemu operatorowi. W tym przypadku to UNIMOT dba o kontraktację energii, bilansowanie pozycji i optymalizację produkcji energii w czasie rzeczywistym. Instalacja nadal pracuje autonomicznie – jedynie jej harmonogram pracy jest precyzyjnie dopasowywany do aktualnych warunków rynkowych.

Rosnące wyzwania rynku a sprzedaż energii z OZE

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wzrósł z niespełna 18% w 2020 roku do ponad 31% w 2025 roku, a ich udział w mocy zainstalowanej przekroczył już 50%. Od lipca 2025 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne dołączyły do mechanizmu PICASSO, co spowodowało, że rozpiętość cen niezbilansowania osiąga poziomy od -45 000 zł/MWh do nawet +48 000 zł/MWh.

Oznacza to, że właściciele instalacji OZE, którzy nie zarządzają aktywnie swoją produkcją, narażają się na poważne straty. Regulatorzy coraz rygorystyczniej egzekwują zgodność rzeczywistej produkcji z wcześniej zgłoszonymi planami pracy. Zarządzanie energią OZE przestaje być opcją – staje się koniecznością.

Handel energią elektryczną – jak zarabiać więcej na fotowoltaice?

Standardowy model sprzedaży energii zakłada rozliczenie po cenach Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli po cenach ustalonych dzień wcześniej. To rozwiązanie proste, ale pozostawiające na stole znaczną część potencjalnych przychodów.

Wirtualna Elektrownia UNIMOT idzie o krok dalej. Dedykowany zespół traderów aktywnie handluje energią elektryczną na giełdzie, wykorzystując arbitraż między cenami RDN a rynkiem Intraday (Rynek Dnia Bieżącego). Prognozy produkcji aktualizowane są w czasie rzeczywistym, a pozycja handlowa grupy bilansującej jest na bieżąco korygowana – w górę lub w dół – w zależności od aktualnego stanu instalacji i warunków rynkowych.

Efekt? UNIMOT szacuje, że dzięki temu rozwiązaniu przychody instalacji OZE mogą wzrosnąć o 12–15% w stosunku do standardowego rozliczenia po Rynku Dnia Następnego. Instalacje wchodzące do Wirtualnej Elektrowni UNIMOT są grupowane w koszyki (aukcyjne, merchant lub hybrydy OZE z magazynem energii), co pozwala na dalszą optymalizację i minimalizację błędów prognoz poprzez efekt skali.

Magazyn energii a opłacalność – rola hybryd OZE

Szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem w ramach Wirtualnej Elektrowni UNIMOT są hybrydy OZE z magazynem energii. Magazyn energii pozwala na elastyczne zarządzanie nadwyżkami energii z fotowoltaiki – energia wyprodukowana w godzinach niskich cen może być zmagazynowana i sprzedana w godzinach szczytowego popytu, gdy ceny są wyższe. Przekłada się to bezpośrednio na magazyn energii opłacalność całej inwestycji.

W Wirtualnej Elektrowni UNIMOT hybrydy tworzą osobny koszyk bilansujący (VPP3), co umożliwia pełne wykorzystanie potencjału arbitrażowego. System sterowania instalacją poprzez urządzenie BOX pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy magazynu do sygnałów rynkowych w czasie rzeczywistym.

Jak przystąpić do Wirtualnej Elektrowni UNIMOT?

Proces dołączenia do Wirtualnej Elektrowni UNIMOT jest prosty i przejrzysty. Pierwszym krokiem jest kontakt z zespołem UNIMOT – wystarczy wysłać e-mail na adres wytworcy@unimot-eig.pl, podając liczbę i moc posiadanych jednostek wytwórczych.

Po akceptacji oferty i przeprowadzeniu audytu technicznego na instalacji montowane jest urządzenie BOX. Po pozytywnym przejściu testów komunikacyjnych wytwórca otrzymuje Protokół Gotowości z datą startu usługi – co do zasady od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Od tego momentu wytwórca nie musi robić nic. Instalacja produkuje energię jak dotąd, a UNIMOT dba o to, żeby każda kilowatogodzina została sprzedana w najlepszym możliwym momencie.

Materiał Promocyjny