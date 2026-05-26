Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że kandydaturę dr hab. Sławomira Patyry zgłosi w Sejmie klub Koalicji Obywatelskiej. W Trybunale Konstytucyjnym ma zająć miejsce, które pod koniec czerwca zwolni kończący 9-letnią kadencję Andrzej Zielonacki.

Koalicja chce uniknąć zarzutów kancelarii prezydenta

Zgodnie z przepisami, kandydatury powinny być zgłaszane na 30 dni przed upływem kadencji. Termin upływa więc z końcem tego tygodnia. Jak podaje rozgłośnia, dochowując tej procedury koalicja rządząca liczy, że będzie mogła uniknąć zarzutów kancelarii prezydenta, że wybrano sędziego, nie wiadomo na czyje miejsce, i że w związku z tym nie jest jasne, kiedy ma rozpocząć swoją kadencję.

Przypomnijmy, że w marcu Sejm wybrał sześciu sędziów TK, ale prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwojga z nich. Pominięta czwórka zorganizowała w Sejmie ślubowanie „wobec prezydenta”, ale bez jego udziału, gdyż Karol Nawrocki odmówił przybycia na nie.

Kancelaria prezydenta brak ślubowania tłumaczyła wątpliwościami dotyczącymi procedury wyboru nowych sędziów TK. – Od końca grudnia 2024 r. [rządzący - przyp. red.] nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na kolejne wakaty, które się pojawiały, a wyraźnie konstytucja w artykule 194 wskazuje, że po upływie kadencji jednego sędziego trzeba wybrać kolejnego, który zajmie jego miejsce na 9-letnią kadencję – mówił na początku kwietnia w radiowej Jedynce rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Informację o kandydaturze Sławomira Patyry podał we wtorek również portal Wirtualna Polska, który zwraca uwagę, że konstytucjonalista jest autorem opinii prawnej kwestionującej powrót Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego. Oznacza to, iż stoi on po przeciwnej stronie sporu niż Pałac Prezydencki, co może mieć wpływ na odebranie ślubowania przez Karola Nawrockiego.

Kim jest dr hab. Sławomir Patyra

Prof. Sławomir Patyra to prawnik związany z UMCS-em od ponad 30 lat. Obecnie jest kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego. W 2021 r. był kandydatem KO i PSL na stanowisko rzecznika praw obywatelskich, ale Sejm wówczas odrzucił tę kandydaturę. Jego nazwisko pojawiło się na tzw. giełdzie w momencie, gdy koalicja wskazywała i dokonywała wyboru sześciu kandydatów do TK w marcu. Ostatecznie nie został jednak wówczas zgłoszony.